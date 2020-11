Hausärzte am Limit: Im Notfall will der Kreis helfen

Wie dramatisch sich das Infektionsgeschehen während der Corona-Pandemie im Lahn-Dill-Kreis entwickelt hat, macht Landrat Wolfgang Schuster (SPD) deutlich. In den ersten sieben Monaten der Pandemie - also vom 1. März bis zum 30. September - hätten sich im Kreis im Schnitt 2,5 Menschen pro Tag infiziert. "Das konnten wir gut schultern", sagt der Landrat mit Blick auf die Nachverfolgung der Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt.

Im Oktober infizierten sich dann aber schon 30 Menschen pro Tag"Und jetzt im November sind die Zahlen noch einmal rasant gestiegen", berichtet Schuster. 52,4 Menschen wurden im Schnitt pro Tag im laufenden Monat positiv auf Covid-19 getestet. "Wenn man davon ausgeht, dass jede dieser Personen in etwa 20 Kontaktpersonen angibt, wird schnell klar, dass wir jetzt schon bei täglich über 1000 Nachverfolgungen im Kreis sind."

Von einer Entwarnung, auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis derzeit leicht sinke, könne man keineswegs sprechen, betont Christian Müller, Arzt im Gesundheitsamt des LDK. Der bisherige "Lockdown" habe vor allem bewirkt, dass die Cluster, die vor allem aufgrund von privaten Feiern entstanden waren, unterbrochen wurden, so Müller. Nichtsdestotrotz würde so genannte Einträge in sensible Bereiche weiterhin stattfinden. (vn/kel)