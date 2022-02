4 min

Heirat: Das verschmähte Schnapszahldatum

Hochzeitstermine an Schnapszahl-Daten sind eigentlich begehrt. Für den 22.2.22 hält sich das Interesse jedoch in Grenzen, berichten Standesämter aus der Region. Liegt es an Corona?

Von Jenny Berns, Gert Heiland, Lothar Rühl und Imme Rieger