Helfer aus Hüttenberg kehren ins Flutgebiet zurück

Ein Dankeschön an die Fluthelfer aus Hüttenberg (v.l.): Landrat Markus Ramers, Achim Breuer von der Feuerwehr Eicherscheid, Manfred Adam und Katja Müller von der Feuerwehr Hüttenberg, Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian, Nils Bader und Marie Leona Knies von der Feuerwehr Hüttenberg, Maria Zibell vom Helferpoint Eicherscheid und Bundestagsabgeordneter Detlef Seif. Foto: Manfred Adam

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Am 14. und 15. Juli 2021 ist das Ahrtal von einer Jahrhundertflut getroffen worden. Über 750 Menschen wurden verletzt - mindestens 184 Menschen verloren ihr Leben, zwei Menschen werden bis heute vermisst. Eine ganze Region wurde von der Naturgewalt verwüstet. In der Folge fuhren an mehreren Wochenenden freiwillige Helfer der Hüttenberger Feuerwehr ins Krisengebiet und halfen dort, wo Hilfe benötigt wurde. Schwerpunkt der Hilfe war für die Hüttenberger die Stadt Bad Münstereifel und dort der Stadtteil Eicherscheid. Zum Jahrestag wurden die Helfer von den Verantwortlichen vor Ort eingeladen, berichtet Manfred Adam, Pressesprecher der Hüttenberger Feuerwehren.

Eine Abordnung der Einsatzkräfte besuchte unter anderem eine Veranstaltung, die ganz im Zeichen des Gedenkens und des Dankes stand. Nach dem Eintreffen in Bad Münstereifel besuchten die Mittelhessen mehrere Stellen, an denen sie im vergangenen Jahr im Einsatz gewesen waren. Besonders erstaunte sie, dass viele Gebäude unverändert sind. Andere seien aber wieder hergestellt worden. "Die erneute Begegnung mit damaligen Betroffenen war teilweise sehr emotional und freudig zugleich", beschreibt Adam. Maria Zibell, die den Helferpoint Eicherscheid leitete, und Löschgruppenführer Achim Breuer von der Löschgruppe Eicherscheid der Feuerwehr Bad Münstereifel, begrüßten die hessischen Gäste und bedankten sich: "Die Hüttenberger waren sich zu keiner Arbeit zu schade, und wenn sie noch so dreckig war", unterstrich Zibell in ihrer Rede.

Emotionales und

freudiges Wiedersehen

Zur Feierstunde gekommen waren auch Bundestagsabgeordneter Detlef Seif (CDU), der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers (SPD), und die Bürgermeisterin von Bad Münstereifel, Sabine Preiser-Marian (CDU). Die Delegation aus Hüttenberg, mit Pressesprecher Manfred Adam an der Spitze, überreichte den Kameraden der Feuerwehr Eicherscheid eine Spezialität aus ihrer Heimat: eine Kiste Hüttenberger Handkäse. "Aus Helfern wurden Freunde", erklärte Adam zum Abschluss seiner Rede. Die Dorfgemeinschaft und die Feuerwehr Eicherscheid feierten anschließend mit den hessischen Gästen.