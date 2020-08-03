Hochelheimer Industriebrache soll sich zum urbanen Gebiet wandeln

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SCHANDFLECK-SERIE
In unserer Sommerserie stellen wir nach und nach die unliebsamen Ecken in den Städten und Gemeinden vor.
Schandflecken sehen unschön aus, bergen aber oftmals eine bewegte Geschichte.
In unserer Serie geht es um die Entstehungsgeschichte der Schandflecken, die Hintergründe und Probleme für Eigentümer.
Beleuchtet werden die "Schmuddelecken" lösungsorientiert, indem Zukunftsperspektiven ebenso vorgestellt werden wie Zeiten des Verfalls.
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