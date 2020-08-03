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Montag, 03.08.2020 - 05:45
3 min

Hochelheimer Industriebrache soll sich zum urbanen Gebiet wandeln

Erster Teil unserer Schandfleck-Serie: Aus dem ehemaligen Kappa-Gelände in Hochelheim wird "Carré 2020". Leerstehende Gebäude weichen einem modernen Wohnprojekt.

Von Anna-Lena Fischer
Derzeit sicherlich keine Bereicherung des Ortsbildes: die ehemaligen Fabrikhallen von Kappa. Einen Vorschlag, wie es hier künftig aussehen könnte, hat der Eigentümer des Geländes jetzt der Gemeindevertretung vorgelegt. Foto: Christian Keller

Derzeit sicherlich keine Bereicherung des Ortsbildes: die ehemaligen Fabrikhallen von Kappa. Einen Vorschlag, wie es hier künftig aussehen könnte, hat der Eigentümer des Geländes jetzt der Gemeindevertretung vorgelegt. Foto: Christian Keller

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SCHANDFLECK-SERIE

In unserer Sommerserie stellen wir nach und nach die unliebsamen Ecken in den Städten und Gemeinden vor.

Schandflecken sehen unschön aus, bergen aber oftmals eine bewegte Geschichte.

In unserer Serie geht es um die Entstehungsgeschichte der Schandflecken, die Hintergründe und Probleme für Eigentümer.

Beleuchtet werden die "Schmuddelecken" lösungsorientiert, indem Zukunftsperspektiven ebenso vorgestellt werden wie Zeiten des Verfalls.

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