Mittwoch, 17.06.2020 - 19:00
3 min
Hochelheimerin will mehr Nachhaltigkeit in der Mode
Von Imme Rieger
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SLOW FASHION
Ethical Fashion oder auch Slow Fashion ist eine Begriffsneuschöpfung, die ein Konzept ethisch und ökologisch korrekter industrieller Kleidungsfertigung bezeichnet.
Ähnlich wie Social Fashion, Eco Fashion oder Öko-Mode versucht diese Strömung innerhalb der Modeszene eine Symbiose von Mode mit humaner Fertigung und Umweltverträglichkeit.
Der Begriff "Slow Fashion" entstand als Gegenzug zum Begriff Fast Fashion. Die Begriffe werden für nachhaltige, umweltschonende und unter fairen Bedingungen hergestellte Kleidung verwendet und fasst Kleidung aus ökologisch abbaubaren Materialien unter Verzicht von Chemikalien und faire Produktionsbedingungen zusammen.
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