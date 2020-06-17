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Mittwoch, 17.06.2020 - 19:00
3 min

Hochelheimerin will mehr Nachhaltigkeit in der Mode

Designerin Anna-Lisa Helena Harfst aus Hochelheim bringt eigenes Slow-Fashion-Label an den Start. Sie setzt auf regionalität und Nachhaltigkeit.

Von Imme Rieger
Anna-Lisa Helena Harfst (l.) mit Models beim Fotoshooting ihrer Kollektion. Foto: Evelyn Dragan

Anna-Lisa Helena Harfst (l.) mit Models beim Fotoshooting ihrer Kollektion. Foto: Evelyn Dragan

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Fotos
Anna-Lisa Helena Harfst (l.) mit Models beim Fotoshooting ihrer Kollektion. Foto: Evelyn Dragan

Anna-Lisa Helena Harfst (l.) mit Models beim Fotoshooting ihrer Kollektion. Foto: Evelyn Dragan

Anna-Lisa Helena Harfst (r.) und ihre Schneiderin Vera de Boer im Hochelheimer Atelier. Hier entsteht die Kleidung für ihr eigenes Slow-Fashion-Label "Helena Harfst". Foto: Imme Rieger

Anna-Lisa Helena Harfst (r.) und ihre Schneiderin Vera de Boer im Hochelheimer Atelier. Hier entsteht die Kleidung für ihr eigenes Slow-Fashion-Label "Helena Harfst". Foto: Imme Rieger

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SLOW FASHION

Ethical Fashion oder auch Slow Fashion ist eine Begriffsneuschöpfung, die ein Konzept ethisch und ökologisch korrekter industrieller Kleidungsfertigung bezeichnet.

Ähnlich wie Social Fashion, Eco Fashion oder Öko-Mode versucht diese Strömung innerhalb der Modeszene eine Symbiose von Mode mit humaner Fertigung und Umweltverträglichkeit.

Der Begriff "Slow Fashion" entstand als Gegenzug zum Begriff Fast Fashion. Die Begriffe werden für nachhaltige, umweltschonende und unter fairen Bedingungen hergestellte Kleidung verwendet und fasst Kleidung aus ökologisch abbaubaren Materialien unter Verzicht von Chemikalien und faire Produktionsbedingungen zusammen.

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Hüttenberg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Hüttenberg Hochelheim
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