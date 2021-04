Hüttenberg: Abfall gerät auf Balkon in Brand

30 Kräfte waren bei dem Balkonbrand in Hüttenberg im Einsatz. Foto: Feuerwehr Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Ein gemeldeter Dachstuhlbrand in Hüttenberg mit einer von Weitem sichtbaren Rauchsäule entpuppte sich am Samstagnachmittag als ein Brand auf einem Balkon im 2. Obergeschoss eines Neubaus in der Lahnstraße. Das teilte die Feuerwehr Hüttenberg mit. Demnach ging der Alarm um 15.35 Uhr ein. Vor Ort habe Abfall aus noch ungeklärten Gründen Feuer gefangen.

Der Bauherr habe das Feuer bereits löschen können, sodass die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Die Wärmebildkamera kam ebenfalls zum Einsatz, um verborgene Glutnester zu entdecken und abzulöschen.

Die Feuerwehr war mit sechs Einsatzfahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.