Hüttenberg: Anträge zu Kita-Öffnungen und Gebührenerlass abgelehnt

Dass Kommunalpolitik auch immer stärker im Netz und den sozialen Medien stattfindet, zeigt die kurze Diskussion um die Anträge zum Thema Kita-Gebühren in Hüttenberg. Bereits während der Sitzung der Gemeindevertreter, die circa von 19.30 bis 21.30 Uhr dauerte, postete die SPD Hüttenberg um 20.02 Uhr auf ihrer Facebookseite unter dem Titel "Skandalöses Verhalten", dass die beiden Anträge abgelehnt worden seien. Mit "WANN HANDELT BÜRGERMEISTER HELLER ENDLICH!?" endet der Post, den SPD-Fraktionschef Breustedt um 20.06 Uhr auf seiner persönlichen Facebookseite teilte, um 20.09 Uhr unter einem Artikel dieser Zeitung in der Gruppe "Hüttenberg" und um 20.10 Uhr in der Gruppe "Hüttenberg - Jetzige, Ehemalige und Zukünftige" im gleichen Wortlaut mit seinem persönlichen Profil postete.