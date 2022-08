Hüttenberg bekommt Zuschüsse von gut 217 000 Euro

Problemfall: Das Dach des 2010 eingeweihten Hüttenberger Rathauses in Rechtenbach ist undicht. Für die Sanierung zahlt das Land einen Zuschuss. Archivfoto: Gemeinde Hüttenberg

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Die Gemeinde Hüttenberg erhält vom Land Hessen 217 714 Euro Fördermittel für die Sanierung der Dachterrasse am Rathaus und Renovierungen in der Sporthalle. Das Geld stamme aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse, erläutert die Staatskanzlei in einer Pressemitteilung. Digitalstaatssekretär Patrick Burghardt habe die Förderzusagen an Bürgermeister Christof Heller (parteilos) überreicht.

Die Dachterrasse des Rathauses soll abgedichtet werden, um künftige Wasserschäden zu verhindern. Das wird voraussichtlich 74 432 Euro kosten. Hessen fördert davon 66 988,80 Euro. Weitere 7443,20 Euro kommen aus einem Kofinanzierungsdarlehen der WIBank

Heller: Ohne Bürger zu belasten, sonst nicht möglich

In der Hüttenberger Sporthalle sollen Umkleiden, Innenraum und Flure renoviert werden. Geplant sind Malerarbeiten mit einem Investitionsvolumen von 167 472 Euro. Vom Land kommen davon 150 724,80 Euro, von der WIBank 16 747,20 Euro. Das Investitionsprogramm der "Hessenkasse" helfe Hüttenberg, Projekte auszuführen, die ansonsten aufgrund fehlender Mittel nur über eine zusätzliche finanzielle Belastung der Bürger hätten umgesetzt werden können, so Bürgermeister Christof Heller (unabhängig).

Die "Hessenkasse" besteht aus einem Entschuldungs- sowie einem Investitionsprogramm. Sie ermöglicht Kommunen die Ablösung kurzfristiger Kredite durch das Land und stärkt Kommunen, die trotz ihrer schwachen Finanzlage in den vergangenen Jahren eisern gespart haben.