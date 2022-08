Hüttenberg: Ortsdurchfahrt von Weidenhausen gesperrt

Wegen Kanalarbeiten ist die Rheinfelser Straße in Weidenhausen ab dem 15. August gesperrt. Symbolfoto: dpa

HÜTTENBERG-WEIDENHAUSEN - Hüttenberg-Weidenhausen (red). Ab Montag, 15. August, ist die Ortsdurchfahrt von Weidenhausen (Rheinfelser Straße) gesperrt.

Der Grund sind Kanalbauarbeiten. Für diese wird die Landesstraße 3054 in Richtung Volpertshausen ab der Einmündung der Durchhardtstraße bis zur Einmündung der Schützenstraße vollgesperrt. Die Arbeiten sollen bis zum 26. August dauern.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Durchhardstraße umgeleitet. In dieser gilt deshalb ein halbseitiges Park- und Halteverbot. Betroffen von der Sperrung ist auch der Busverkehr. Die Haltestelle am Dorfgemeinschaftshaus in Weidenhausen (Linie 313 Rechtenbach-Reiskirchen) wird während der Sperrung nicht angefahren, als Ersatz gibt es einen Halt in der Durchhardtstraße (Höhe Hausnummer 12).

Bei Fragen zum Linienverkehr ist die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 0 64 41- 4 07 18 77 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@ vldw.de erreichbar.