Hüttenberg: Programm für den Sommer steht

Das Fußballcamp (hier 2020) - organisiert vom CVJM Rechtenbach - ist auch wieder als Aktion dabei. Foto: Gemeinde Hüttenberg

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Die Gemeinde Hüttenberg bietet auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Organisationen Einzelpersonen ein kleines Sommerprogramm mit einigen Aktionen mit insgesamt rund 250 Teilnehmerplätzen an: Dorf-Rallye, Wanderungen, Entdeckung von Feld & Wiese, Basteln, Malen, Werken, Fußball, Pfadfinder Action und Schnitzeljagd.

Alle Aktionen sind in kleinen Gruppen, oft im Freien und unter der Voraussetzung buchbar, dass die Infektionslage stabil bleibt. Die Gemeinde Hüttenberg behält sich vor, kurzfristig Aktionen abzusagen, sofern es die Situation erfordert.

Die Eltern erhalten vor jeder Aktion außerdem Informationen, wie die Hygienerichtlinien umgesetzt werden sollen und was die Kinder beachten müssen. Die Veranstalter werden mit Hygieneprodukten versorgt.

Der Hüttenberger Ferienpass wird von den Eltern online gebucht - bis zum 12. Juli ist dies hier möglich:

www.tinyurl.com/btssab4e.

Angebote bieten 250 Teilnehmern Platz

Nur in Ausnahmefällen können Eltern persönlich im Rathaus an der Infotheke Ferienprogramme für ihre Kinder auswählen und dort direkt bezahlen. Hierfür ist eine telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnummer 0 64 41-7 70 06 90 oder über die Online-Terminvergabe auf der Startseite der Gemeinde-Homepage erforderlich. Ein Programmheft wird nicht mehr gedruckt.

In Hüttenberg gibt es die Besonderheit, dass sämtliche Aktionen über eine pauschale Ferienpassgebühr abgerechnet werden. In diesem Jahr wurde die Gebühr ausnahmsweise auf fünf Euro pro Kind reduziert. Die Bezahlung der Pauschale erfolgt direkt bei der Registrierung im Portal.

Aus Gründen der Gerechtigkeit entscheidet das Los über die Teilnahme an den gewählten Aktionen, da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht. Die Auslosung erfolgt am 13. Juli. Die Eltern können anschließend online über die persönlichen Zugangsdaten alle Aktionen einsehen, für die ihre Kinder ausgelost wurden.

Je nachdem, wie viele Kinder im Ferienpass angemeldet werden, ist es möglich, dass aufgrund der reduzierten Teilnehmerplätze nur wenige Aktionen pro Kind zugelost werden können. Dafür bittet die Gemeinde um Verständnis.