Hüttenberg tagt im Corona-Modus

Hüttenberg. Es wird die erste Sitzung der Hüttenberger Gemeindevertreter seit Anfang der Corona-Pandemie werden. Am Montag, 8. Juni, treffen sich die Politiker unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Rechtenbach. Wer als Zuschauer dabei sein will, muss sich vorher anmelden.

Abstimmen müssen die Gemeindevertreter über die Aufhebung und Neufestsetzung des Termins für den "Hallenbad-Bürgerentscheid". Während der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) als Notausschuss vor wenigen Wochen noch über die Aufhebung des Termins am 20. Juni abgestimmt hatte, hat sich die Lage schon wieder geändert. Der Idee, den Bürgerentscheid auf den Kommunalwahltermin am 14. März zu legen, erteilte das Innenministerium eine Absage. Damit dürfte es nur noch eine Formsache sein, den alten Termin abzusagen und den nun vorgegebenen 1. November zu beschließen.

Eine Option, die die Initiatoren des Bürgerentscheids jüngst in einem offenen Brief an die Gemeindevertreter gerichtet haben, wäre, dass die Gemeindevertreter dem Begehren entsprechen, und ihren eigenen Beschluss, ein neues Hallenbad zu bauen, aufheben würden. Der Trägerverein, der in einem ebenfalls offenen Brief auf das Schreiben geantwortet hat, fordert von den Initiatoren, dass es nur "redlich wäre", wenn die Initiatoren ihren Antrag für ein Begehren zurückziehen würden. Weder an der Beratung noch an der Abstimmung teilnehmen wird Norbert Lang (FWG). Als Mitinitiator des Bürgerbegehrens besteht für ihn ein Widerstreit der Interessen, erklärte Hauptamtsleiter Markus Stein auf Nachfrage. Ob dieser Widerstreit auch bestand, als Lang jüngst als Vorsitzender des HFA und Notausschusses über die Aufhebung des Termins mitabgestimmt hat, sei unklar. Da es sich am Montag aber um einen ganz neuen Antrag handele, sei die Entscheidung ohnehin obsolet, erklärte Stein.

Thema werden auch die jüngst festgestellten Schäden am Dach des Hallenbads sein, die zur Schließung geführt haben. Sachverständiger Lennert Schultz wird den Parlamentariern berichten.

SPD fordert ein

detailliertes Kitakonzept

Interesse wecken dürfte auch der Antrag für die Genehmigung eines mobilen Funkmastes des Betreibers Vodafone oberhalb des Friedhofs Volpertshausen/Weidenhausen. Die Debatte um einen festen Mobilfunkmast in Klein-Rechtenbach hatte zu Anwohnerprotesten und hitzigen Debatten geführt. Der Vertrag mit der Deutschen Funkturm über den Mast in der Nähe der Grillhütte Klein-Rechtenbach, ist laut Bürgermeister Christof Heller (CDU) noch nicht unterschrieben, man sei aber kurz vor Abschluss der Verhandlungen.

Ebenfalls steht der Bebauungsplan des Gewerbegebiets "Am Raumbacher Berg" an. Die Käserei Birkenstock will unweit ihres jetzigen Standorts eine neue Fabrik errichten. Reine Formsache dürften die Abstimmungen für die Beschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen sein. Darüber hatte bereits der HFA als Notausschuss im April getagt und zugestimmt.

Erweitern möchte die SPD die Tagesordnung um das Thema Kita-Betreuung. Aus Sicht der SPD hat das hessische Sozialministerium die Kommunen und Eltern mit der Ankündigung eines "eingeschränkten Regelbetriebs" ab dem 2. Juni mit vielen Problemen alleine gelassen. "(...) eine unzumutbare Situation, die nicht von der Gemeindeverwaltung verursacht, aber von dieser zu beheben ist", schreibt Fraktionschef Volker Breustedt. Außerdem will die SPD über einen weiteren nachgereichten Antrag den Gemeindevorstand beauftragen, eine "Grobschätzung" für die nächste Sitzung erstellen zu lassen, was ein Verzicht der Kita-Betreuungsgebühren für die Gemeinde bedeuten würde.

Ob die Anträge überhaupt behandelt werden, entscheiden die Gemeindevertreter. Eine Zweidrittel-Mehrheit ist für die Aufnahme auf die Tagesordnung notwendig.

Keine Zustimmung fand offensichtlich der Vorschlag der SPD, die Gemeindevertretersitzungen aufgrund der Corona-Pandemie bis zu den Sommerferien ganz ausfallen zu lassen. Mit diesem Wunsch hatte sich Breustedt Anfang Mai an seine Fraktionskollegen und den Parlamentschef gewandt.