Hüttenberger Ferienspiele in Corona-Zeiten

Unverständnis, überhaupt in Corona-Zeiten Ferienspiele anzubieten, äußern eine Handvoll Kommentatoren auf der inoffiziellen Facebookseite "Hüttenberg" unter einem Post zum Ferienpass. Dort schreibt Tanja Repper: "Echt jetzt??? Es ist noch nicht geklärt, wann alle Kinder wieder Schule oder Kita besuchen dürfen. Geschweige denn, wann ein Normalbetrieb wieder läuft bzw. laufen kann. Aber der Ferienpass wird normal geplant? (...) Sorry! Aber das ist wohl ein schlechter Witz!" und Verena Frech stimmt ihr zu: "Danke (...), genau das habe ich mir auch gerade gedacht!!! Kann alles nicht wahr sein". Simon Odrich sieht das anders: "Also, ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass man das auch später wieder absagen kann...".

Absolut kein Verständnis für solche Kritik hat Bürgermeister Christof Heller"Natürlich werden alle Veranstaltungen unter den entsprechenden Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen angeboten", sagt er. Den Vereinen und Anbietern der verschiedenen Kurse sei bewusst, dass Veranstaltungen je nach Lage auch wieder abgesagt werden könnten. Das Ferienpass-Team habe mit vielen Anbietern gesprochen: "Und die wollen gerne was machen. Ich wüsste daher nicht, warum wir den Ferienpass also nicht anbieten sollten", sagt Heller und betont, dass die Teilnahme am Ferienpass genauso wie die Anbieter der Kurse freiwillig sind. Der Ferienpass sei auch ein Stückchen auf dem Weg Richtung Normalität.