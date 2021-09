Hüttenberger Feuerwehr hilft Flutopfern

Ein gutes Team: die Hüttenberger Feuerwehrleute bei ihrem Einsatz in Bad Münstereifel nach dem verheerenden Hochwasser in diesem Sommer. Foto: Manfred Adam

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Mit Rat und Tat stehen freiwillige Helfer der Hüttenberger Feuerwehr Opfern in den Flutgebieten zur Seite. Dreimal waren die Feuerwehrleute bereits in Nordrhein-Westfalen, um zu helfen. "Direkt nach den schweren Unwettern Mitte Juli wurde der Katastrophenschutzzug der Hüttenberger Feuerwehr in Alarmbereitschaft versetzt", erzählt Manfred Adam, Pressesprecher der Hüttenberger Feuerwehr. Leider hätten die Feuerwehrleute zu diesem Zeitpunkt nicht helfen dürfen, da die länderübergreifende Hilfe nicht mehr angefordert wurde.

Deshalb habe man sich entschlossen, auf freiwilliger Basis etwas zu tun. An drei Wochenenden waren dann 20 Helfer in der Stadt Bad Münstereifel. Die Stadt liegt im Kreis Euskirchen im Süden von Nordrhein-Westfalen. "Schon bei der ersten Anfahrt konnten die Helfer nur erahnen, wie schlimm hier die Flut zugeschlagen hatte", berichtet Adam, der selbst mit in Bad Münstereifel war. Viele Straßen seien bis heute nicht befahrbar und teilweise stark beschädigt. Hangbefestigungen des Flusses Erft seien verschwunden, die gesamte Innenstadt stark beschädigt. Selbst das örtliche Feuerwehrhaus sei von den Wassermassen nicht verschont worden.

"Anwohner erzählten den Helfern teilweise unter Tränen, wie sie die Flutkatastrophe erlebt haben und wie tragisch Menschen ihr Leben verloren", schildert der Pressesprecher, was die Helfer erlebten. Sehr beeindruckt seien sie von der großen Dankbarkeit der Bürger gewesen. "Obwohl sie teilweise alles verloren haben, waren sie froh, die Katastrophe überlebt zu haben und glücklich über jede helfende Hand."

Adam sagt auch, dass nachdem der erste Helfereinsatz sehr positiv verlaufen sei und man vielen Menschen hätte helfen können, der Entschluss kam, an weiteren Wochenenden in das Gebiet zu fahren. "Uns war klar, dass wir weiter- machen müssen."

Der freiwillige Helfereinsatz der Feuerwehrleute gestaltete sich vielfältig. Sie räumten unter anderem ein großes Geschäft für Tierbedarf, halfen beim Entrümpeln und stemmten in verschiedenen Häusern Putz von den Wänden und Estrich von den Fußböden. Für das Technische Hilfswerk bereiteten sie eine Halle als Schlafplatz vor und räumten einen Saal aus, der zukünftig als Notkindergarten dient. Die Erzieherinnen hätten ihnen dann von traumatisierten Kindern berichtet, die sich bei einsetzenden Regenfällen weinend verstecken würden.

Betroffenen auch in Zukunft unter die Arme greifen

Der Krisenstab Bad Münstereifel, der die Hilfe vor Ort koordiniert, hat den Helfern aus Hüttenberg ein besonderes Lob ausgesprochen. Sie hätten alle übertragenen Hilfeersuchen schnell, kompetent und vorbildlich abgearbeitet. Laut Adam soll es noch weitere Helfereinsätze der Hüttenberger Feuerwehr geben: "Jetzt müssen die betroffenen Gebäude erst einmal getrocknet werden, bevor man mit dem Aufbau wieder beginnen kann. Einzelne Häuser müssen auch noch abgerissen und die Infrastruktur wiederhergestellt werden. Sicher wird es noch weitere freiwillige Helfereinsätze geben, um den Betroffenen auch zukünftig unter die Arme zu greifen."