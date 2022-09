Hüttenberger Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür ein

Ein Tag der offenen Tür findet am Sonntag wieder bei der Hüttenberger Feuerwehr statt. Foto: Manfred Adam/Feuerwehr Hüttenberg

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenberg lädt für Sonntag, 25. September, on 11 bis 18 Uhr zum "Tag der offenen Tür an das Feuerwehrhaus in Hochelheim ein. Der Tag beginnt mit einer großen Schauübung der Einsatzabteilung, außerdem wird die Arbeit der Jugendfeuerwehr vorgestellt. Geplant sind ebenso eine Fahrzeugschau und Attraktionen für Kinder sowie ein Einblick in die Aktivitäten der Mini-Feuerwehr. Ab 12 Uhr gibt verschiedene Speisen, am Nachmittag dann Kaffee und Kuchen. Während des ganzen Tages kann das umgebaute Feuerwehrhaus besichtigt werden. Die Mitglieder der Wehr stehen für einen Rundgang mit Erläuterungen zur Verfügung.