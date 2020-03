Die Hörnsheimer Hauptstraße war während des Einsatzes gesperrt. Foto: Feuerwehr Hüttenberg

HÜTTENBERG-HÖRNSHEIM - Die Hüttenberger Feuerwehr ist am Dienstag gegen 22 Uhr zum Kaminbrand in einem Haus an der Hauptstraße in Hörnsheim ausgerückt. Zu diesem Zeitpunkt war laut Feuerwehr bereits ein beißender Brandgeruch im Ortsteil wahrnehmbar.

Als due 27 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen am Brandort eintrafen, befanden sich die 85-jährige Hausbewohnerin und ihr 42-jähriger Enkel, der im Nachbarhaus wohnt, noch im Haus. Da bereits das Ober- und Dachgeschoss stark verqualmt waren, wurden beide von der Feuerwehr aus dem Haus geleitet und dem anwesenden Rettungsdienst übergeben. Beide Bewohner blieben unverletzt.

GLANZRUSS Nach Aussage von Schornsteinfegermeister Andreas Brieske entsteht Glanzruß bei einer unvollständigen Verbrennung insbesondere von Festbrennstoffen wie Holz. Dieser Ruß lagert sich ab und kann zum Schornsteinbrand führen. Beim Brand verhält sich der Glanzruß ähnlich wie Bauschaum und quellt auf. Dabei besteht die Gefahr, dass es zu einem Verschluss des Kamins kommt, sich die Hitze sammelt und der Brand gegebenenfalls auf das Gebäude übergreift.

Die Feuerwehr ging mit schwerem Atemschutz im Haus vor und öffnete den Schornstein. Dieser war zu diesem Zeitpunkt schon rot glühend. Der in Hüttenberg wohnende Schornsteinfegermeister Andreas Brieske wurde zur Unterstützung zur Einsatzstelle gerufen. Zu diesem Zeitpunkt wurden mittels Wärmebildkamera bereits Temperaturen von 350 Grad Celsius gemessen. Der Glanzruß hatte sich entzündet und ein Kaminverschluss drohte. Der Feuerwehr gelang es aber, den Kamin wieder zu öffnen - der restliche Ruß konnte ausbrennen.

Während des Einsatzes war die Hüttenberger Hauptstraße voll gesperrt. Da nach Angaben der Feuerwehr aber sehr wenige Fahrzeuge unterwegs waren, kam es zu keinen Behinderungen. Der Einsatz wurde kurz nach Mitternacht beendet.