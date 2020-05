"Hüttenberger Fresspaket" mit Handkäs' und Co auf Irrwegen

Ein Fresspaket auf Reisen. Foto: Rainer Neukirch

Hüttenberg/München. Rainer Neukirch aus Hochelheim ist Bayern-Fan und fährt daher auch regelmäßig nach München, um sich die Spiele der Bayern anzuschauen. Diese Gelegenheit nutzt Neukirch regelmäßig auch dazu, einem befreundeten Ehepaar, das auch noch ausgerechnet in der Säbener Straße wohnt, wo der FC Bayern seinen Sitz hat, Hüttenberger Spezialitäten mitzubringen. Der Versuch, das auch in Corona-Zeiten hinzubekommen, ging leider schief. Corona zum Trotz und ohne Bundesliga-Spiele wollte Neukirch seinen Münchener Freunden die heimischen Leckerbissen aber dennoch nicht vorenthalten und packte ein "Hüttenberger Fresspaket".

"Gesagt, getan. Bauernbrot, Handkäse und Presskopf besorgt und jeweils luftdicht in einen stabilen Karton verpackt", erzählt Neukirch. Am 21. April habe er das Paket auf die Reise geschickt und anschließend den Weg des Pakets über die Sendungsverfolgung verfolgt.

Gut verlief der Weg in die bayerische Landeshauptstadt, beschreibt Neukirch: Am 23. April um 4.33 Uhr sei das Paket im Logistik-Center in München angekommen und sei noch am gleichen Tag ins Zustellfahrzeug geladen worden.

Gespannt war Neukirch auf die Reaktion seiner Freunde und das unangekündigte Paket: "Auf die Überraschung meiner Bekannten war ich sehr gespannt", sagt er.

Doch dann muss etwas schiefgelaufen sein, denn um 9.37 Uhr habe er dann online lesen müssen, dass die Sendung "fehlgeleitet" sei. Es folgte gut vier Stunden später die Meldung: "Leider war eine Zustellung der Sendung nicht möglich."

Um sicher zu sein, dass bei den Münchener Freunden alles in Ordnung sein, rief Neukirch dort an - die Überraschung war damit natürlich nicht mehr ganz so überraschend, aber immerhin. "Ja wir sind doch zu Hause und außerdem kennt uns der Postbote schon lange", lautete die Antwort aus München. Doch als dann fünf Tage später über die Sendungsverfolgung die nächste Meldung auftauchte, fand das Rainer Neukirch nicht mehr so lustig. Aus dem Servicepunkt Aschheim hieß es "Aufgrund einer Beschädigung verzögert sich der Transport der Sendung."

Und dann dauerte es bis zum 4. Mai - also sechs weitere Tage - bis zur Folgemeldung "die Sendung wird nachverpackt und wird zum Empfänger transportiert". Ein paar Stunden später: "Die Sendung wurde bearbeitet und wird in die Region des Empfängers transportiert".

Wie es wohl um den Handkäs' und die anderen Lebensmittel stehe, fragte sich Neukirch zu diesem Zeitpunkt nicht zum ersten Mal. Sprachlos war er dann allerdings, als ihm zwei Tage später die nächste Mitteilung erreichte, dass das Paket im Verteilzentrum Obertshausen - unter anderem auch zuständig für Hüttenberg - angekommen sei. "Jetzt war mir bewusst, das Paket ist auf dem Weg zu mir!", schildert Neukirch. Zwei weitere Tage später stand dann der DHL-Bote vor Neukirchs Haus und brachte ihm ein unbeschädigtes, dafür aber leicht unangenehm riechendes Paket aus München.

Geärgert habe sich Neukirch vor allem, dass auch auf zweimalige Nachfrage bei DHL bis heute keine Antwort erhalten habe. Das Paket hat er bis heute nicht geöffnet - genießbar dürfte dessen Inhalt aber nicht mehr sein.

Auf eine durchaus akribische Spurensuche hat sich indes DHL auf Nachfrage dieser Zeitung gemacht. Woran es gelegen hat, dass das Paket nie in München ankam.

"Bis zum Moment der Zustellung lief alles einwandfrei", sagt DHL-Pressesprecher Thomas Kutsch. Doch dann kam eins zum anderen, auch Corona, und das Fresspaket ging auf Umwege. Auch wenn es zwar das Nachbarhaus ist, so habe es einen Fehler bei der angegebenen Adresse in München gegeben. Neukirchs Freunde wohnen zwar nur zwei Hausnummern weiter, aber dennoch war somit die falsche Adresse auf dem Paktet vermerkt. Natürlich könne man in solchen Fällen berechtigterweise davon ausgehen, dass der Zusteller sich doch auskennt und ihm der kleine, wenn auch folgenschwere Fehler, auffällt und das Paket trotzdem korrekt ausliefert, schildert Kutsch. "Rein rechtlich gesehen hat die Zustellerin in diesem Fall richtig gehandelt, denn eine Verdachtszustellung ist nicht möglich", erklärt Kutsch.

Im konkreten Fall von Rainer Neukirch sei noch hinzugekommen, dass an diesem Tag eine neue Zustellerin in der Säbener Straße unterwegs gewesen sei, der nicht sofort aufgefallen ist, dass das Paket lediglich ins Nachbarhaus hätte transportiert werden müssen.

Und somit ging es wieder zurück Richtung Hüttenberg für das Fresspaket. Dass dann bei der Rücksendung auch noch so vieles schiefgelaufen sei, dafür könne er sich nur entschuldigen, macht Kutsch deutlich. Auch wenn das den Fehler nicht entschuldige, ergänzt er, dass gerade in dieser Zeit, wohl auch wegen Corona, täglich neun Millionen Pakete von DHL in Deutschland verteilt worden seien. Ein entsprechendes Aufkommen verzeichne man sonst nur an Weihnachten.

München sei auch die einzige Stadt in Deutschland gewesen, in der auch an einem Sonntag Pakete zugestellt worden sind, um den schieren Massen überhaupt Herr zu werden, erklärt er weiter. "Ich kann den Ärger des Kunden aber absolut nachvollziehen", sagt Kutsch und entschuldigt sich im Namen der Deutschen Post DHL.

Um die Wogen und den Ärger von Rainer Neukirch etwas zu glätten, steht ein Angebot zur Entschuldigung und einem Gespräch. Konkret heißt das dann : " (...) würden wir dem Kunden eine Kulanzleistung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht zukommen lassen."