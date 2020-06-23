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Hüttenberg

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Dienstag, 23.06.2020 - 18:00
3 min

Hüttenberger Gartenbauer geben Tipps für eine abwechslungsreiche Wiese

Eine Wiese sich keineswegs bloß zum Spielen. Nur ein kleines Stück Rasen reicht schon aus, um etwas Tolles zu pflanzen.

Von Verena Napiontek
Prächtig gepflegt und angelegt ist das Gelände, welches der Hüttenberger Obst- und Gartenbauverein von der Gemeinde gepachtet hat. Darum kümmern sich die Vorstandsmitglieder (v.l.) Klaus Weber, Karin Matych, Roland Weiß, Christine Ohly, Lothar Krombach, Angela Beutel und Jürgen Martin. Foto: Verena Napiontek

Prächtig gepflegt und angelegt ist das Gelände, welches der Hüttenberger Obst- und Gartenbauverein von der Gemeinde gepachtet hat. Darum kümmern sich die Vorstandsmitglieder (v.l.) Klaus Weber, Karin Matych, Roland Weiß, Christine Ohly, Lothar Krombach, Angela Beutel und Jürgen Martin. Foto: Verena Napiontek

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Fotos
Prächtig gepflegt und angelegt ist das Gelände, welches der Hüttenberger Obst- und Gartenbauverein von der Gemeinde gepachtet hat. Darum kümmern sich die Vorstandsmitglieder (v.l.) Klaus Weber, Karin Matych, Roland Weiß, Christine Ohly, Lothar Krombach, Angela Beutel und Jürgen Martin. Foto: Verena Napiontek

Prächtig gepflegt und angelegt ist das Gelände, welches der Hüttenberger Obst- und Gartenbauverein von der Gemeinde gepachtet hat. Darum kümmern sich die Vorstandsmitglieder (v.l.) Klaus Weber, Karin Matych, Roland Weiß, Christine Ohly, Lothar Krombach, Angela Beutel und Jürgen Martin. Foto: Verena Napiontek

Ein Herz aus Kresse hat der Hüttenberger Klaus Weber in seinem Garten angepflanzt. Das sieht schön aus und schmeckt auch noch gut. Foto: Klaus Weber

Ein Herz aus Kresse hat der Hüttenberger Klaus Weber in seinem Garten angepflanzt. Das sieht schön aus und schmeckt auch noch gut. Foto: Klaus Weber

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