Montag, 15.06.2020 - 19:00
4 min
Hüttenberger Gemeindevertreter stimmen für mobilen Funkturm
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
CTV+FZB8qUEyozWypzphCP9vCvORLKZtITuyoJRtGJ9vnJkzqJ5eVUIhMPOxnJHtMTSzj7klVT5iqUqyozEcM2IhVR1up3EyovO1ozDtIZB8pz1yVTymqPOcovOxMKVtFZB8qUEyozWypzqypvOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKE1ozptn2IcovOhMKIypl4tEKWmqPOcoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulVUq1pzEyVTgioaElo3MypaZtMTymn3I0nJIlqPO1ozDtqz9hVRShq29bozIlovO1ozDtE2IaozIlovOmo2qupvOxMJ1ioaA0pzyypaDhVRkyqUc0oTywnPOyoaEmL2ucMJDtoJShVUAcL2ttMfB8pvOxMJ4tDzS1VTIcozImVRM1ozg0qKWgplOcovOYoTIcov1FMJAbqTIhLzSwnP4tETIlVTIhqUAjpzIwnTIhMTHtIzIlqUWuMlOgnKDtMTIlVREyqKEmL2uyovOTqJ5eqUIloFNgVTIcozIgVSEiL2u0MKW1oaEypz5ynT1yovOxMKVtITIfMJgioFNgVTymqPOdMKE6qPOhLJAbVR1iozS0MJ4tqJ50MKWmL2ulnJM0p3WynJLhVSIhMPOuqJAbVToQiUVtMJyhMJ4toJ9vnJkyovOGMJ5xMJ1up3DtMfB8pvOJo2EuMz9hMFOiLzIlnTSfLvO2o24tI2IcMTIhYFO1ozDtIz9fpTIlqUAbLKImMJ4tM2SvVTImVTcyqUc0VTqlj7khMKZtGTywnUDh
ET9wnPO3LKZtnKA0VTqypTkuoaD/VRIcovOmo2qyozShoaEypvNvGJ9vnJkyVSWuMTyiVSElLJyfMKVvVP0tLJkmolOynJ5yVT1iLzyfMFOTqJ5eLJ5fLJqyVTyhVRMipz0tMJyhMKZtn2kynJ5yovOQo250LJyhMKWmYvORnJImMFOmo2kfVT9vMKWbLJkvVTEyplOTpzyyMTuiMaZtqz9hVSMioUOypaEmnTS1p2IhVTS1MvOynJ5ypvOOL2gypzMfj6EwnTHtLKIzM2ImqTIfoUDtq2IlMTIhYvORMKVtGJ9vnJkzqJ5eLJ5vnJI0MKVtq2yfoPOxLJ1cqPOmMJyhVR5yqUbtnJ4tMTyyp2IgVRWypzIcL2ttqzIlLzImp2Ilov4tE2IjoTShqPOcp3DtMTyyVRS1MaA0MJkfqJ5aVTSfoTIlMTyhM3ZtraIhj6EwnUA0VT51pvOvnKZtEJ5xMFOXqJ5cVQVjZwRhVREyoz4toTShM2MlnKA0nJptq2yfoPOJo2EuMz9hMFOgnKDtMJyhMJ0tGJy0LzI3MKWvMKVtMJyhMJ4tLzIlMJy0plO1oaqynKDtLzImqTIbMJ5xMJ4tEaIhn3E1pz0tXRMiqT8cVUAiVTIlqZB8L2u0nJqyovjtMTSmplOvMJyxMFOOozWcMKEypvOxo3W0VTybpzHtH2IhMTIuozkuM2IhVTShLaWcozqyovOej7MhozIhYt==
DzIlMJy0plO2o3VtMTIlVSAcqUc1ozptnTS0qTIhVUAcL2ttE2IlnTSlMPOPnJI0MJ5vMJAeVUIhMPOXo2AbMJ4tF2kuLKZtnJ4tMJyhMJ0to2MzMJ5yovOxpzIcp2IcqTyaMJ4tDaWcMJLtLJ4tE2IgMJyhMTI2o3WmqTShMPjtYKMypaElMKEypvO1ozDtMTyyVR9lqUAvMJylj6E0MFOaMKquozE0VUIhMPO3nJHtp2Abo24tnJ0tqzIlM2ShM2IhVRcunUVtLKIzVTEcMFNvopB2M2kcL2uyovOaMKA1ozEbMJy0oTywnTIhVRS1p3qcpzg1ozqyovOzj7klVR1yoaAwnPO1ozDtIJ13MJk0VvObnJ5aMKqcMKAyovjtMTyyVUMiovOTqJ5eoJSmqTIhVTS1p2qynTIhVUsQiUWxMJ4hVRoQiUVtMTyyVTWynJEyovObLJWyVTImVTEyovOOoaAwnTIcovNvLJkmVUqioTkyVTEcMFOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKE1ozptLKIwnPQQiTWypvOxMJ4toaIhVTqypTkuoaEyovOgo2WcoTIhVRM1ozggLKA0VTIlozI1qPOcoFOGL2uhMJkfqzIlMzSbpzIhVTIhqUAwnTIcMTIhVvO1ozDtp2yyVUMypaqynKAyovOuqJLtMJyaMJ5yVR1yp3A1ozqyovOxMKVtFJ50MKWyp3AyozqyoJIcoaAwnTSzqPNvIzIloTSaMKW1ozptEaIhn3E1pz0vYvOnq2SlVUq1pzEyVTEypvOiMzMyozHtDaWcMJLtnJ4tMTIlVRqyoJIcozEyqzIlqUWyqTIlp2y0raIhMlOgnKDtn2IcozIgVSqipaDtMKW3j6EboaDfVTEyovOJo3W3qKWzYPOgLJ4tq29foTHtnTyypvOyqUquplOcoFOGL2uhMJkfqzIlMzSbpzIhVUIhMPNvL29lo25uLzIxnJ5aqPVto2uhMFOuqKAlMJywnTIhMTHtDzI0MJyfnJq1ozptMTIlVRWyqfB2oTgypaIhMlNvj7kvMKWmqZB8oUOyovVfVUqcMFOyplOJo2keMKVtDaWyqKA0MJE0VPuGHRDcVTMipz11oTyypaEyYPOgqKAmqTHtp2ywnPOPj7klM2IloJIcp3EypvOQnUWcp3EiMvOVMJkfMKVtXRARIFxtMTIhoz9wnPOuozwQgaWyov4tIJ5xVTEuplOiLaqinTjtnJ0tE2IaMJ5mLKE6VUc1pvORnKAeqKAmnJ9hVUIgVTEyovOTqJ5eqUIloFOcovOYoTIcov1FMJAbqTIhLzSwnPjtMTyyp2ImVR1uoPOxnJHtG3W0p2WynKYQcUEyVUMipzuypvOgnKEynJ5vMKciM2IhVUq1pzEyov4=
ETSmVTcyqUc0VTygVPWGL2uhMJkfqzIlMzSbpzIhVvO6qFOgLJAbMJ4fVUAynTHtMKVtn3WcqTymL2tfVUAuM3EyVRgfLKImVRuynJ5lnJAbVSqyLzIlVPuUpfB8ozHcYvOOqJAbVUqyoz4tMTyyVR9lqUAvMJylj6E0MFOvMKEynJkcM3Dtq29lMTIhVUAynJIhYPO3j7khp2AbMFOypvOmnJAbVTIcozHtETymn3Imp2yiovOxMKVtDzI2j7Mfn2IlqJ5aYvNvFJAbVTuuLzHtozywnUDtMTSmVRqyMfB8nTjfVTEup3ZtMTyyVRWyqfB2oTgypaIhMlOmolOvMKEynJkcM3Dtq3IlMTHfVUqcMFOxLKZtnJ4tGz9loJSfrzIcqTIhVT3QgzqfnJAbVUsQcUWyVvjtp2SaqTHtFTShplOYoTIcoaAwnT1cMUDtXRMKElxtnJ0tFTyhLzkcL2ftLKIzVTEcMFOzMJufMJ5xMFOCpUEco24tMfB8pvOxnJHtG3W0p2WynKYQcUEyVUAcL2ttpTu5p2ymL2ttqUWyMzMyovO6qFOej7MhozIhYvORnJImMJ4tITIho3Vtp3EcoJ10MFOuqJAbVSADEP1TpzSeqTyioaAwnTIzVSMioTgypvOPpzI1p3EyMUDtLJ4tqJ5xVUAjnKE6qTHtraH6VPWRLKZtETyhMlOfLJptp28toTShM2HtpaIgVUIhMPOdMKE6qPO3qKWxMFOyplOxMJ4tG3W0p2WynKYQcUEyovQQiTWypzqyp3GQiTkjqP4vVREcMKWeVSWcozftXRqlj7khMFxtMz9lMTIlqTHfVTEyovODqJ5eqPO6qFO2MKW0LJqyovjtLzymVTEcMFQQyzMzMJ50oTywnTgynKDtq2yyMTIlVTWyqTIcoTyaqPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yYPO1ozDtFfB8pzqyovOOoUEbMJ4tXSADEPxtq29foUEyVUqcp3Ayovjtq28tMTIlVT1iLzyfMFOALKA0VUA0MJuyovOmo2kfYPO3MJ0tMTIlVRqlqJ5xVTqynZB2paDfVUqcMFOxo3W0VSA0pz9gVTucozgioJ1yVUIhMPO3LKZtMTSmVTEcMFOUMJ1ynJ5xMFOuoTkyplOeo3A0MF4=
"MOBILE RADIO TRAILER"
"mrt" also "mobileradiotrailer" nennt der Subunternehmer für Vodafone die mobile Funkstation, die in Weidenhausen aufgebaut werden soll. In fünf verschiedenen Varianten und Größen werden die mobilen Sendeanlagen produziert. Laut Vertrag ist in Weidenhausen eine Anlage geplant, die eine Fläche von knapp 50 Quadratmetern benötigt und einen Antennenmast von bis zu 25 Metern trägt.
Vx5cL2u0plVfVTgioz50MFOxMKVtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtLJDtnT9wVTEcMFOTpzSaMFOhLJAbVTEyovOYo3A0MJ4tMfB8pvOxnJHtE2IgMJyhMTHtLzIuoaE3o3W0MJ4hVREuplOUpaIhMUA0j7kwnlNtp2IcVUMypaOuL2u0MKDfVTEypvODj6EwnUEypvO3MKWxMFO3o2ufVTIcozHtMJ50p3OlMJAbMJ5xMFOOqKAaoTIcL2umrzSboUIhMlOypzuuoUEyovO1ozDtLKIwnPO1oFOxnJHtofB2qTyaMFOGqUWioKMypaAipzq1ozptq2IlMTHtp2ywnPOxMKVtH3IvqJ50MKWhMJugMKVfVTEypvOzj7klVSMiMTSzo25yVTEyovOALKA0VTS1MaA0MJkfqPjtp2IfLaA0VTiQiT1gMKWhVTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOxnJHtMTSzj7klVTShMzSfoTIhMTIhVRgip3EyovO0pzSaMJ4h
FTIfoTIlVUAenKc6nJIlqTHtLKIwnPOxMJ4trzIcqTkcL2uyovOJMKWfLKIzVUMiovOxMKVtMKWmqTIhVRShMaWuM2HtMfB8pvOynJ5yovOaMJIcM25yqTIhVSA0LJ5xo3W0VTWypzIcqUZtnJ0tFzSbpvNlZQR5VZB8LzIlVSEyoTIzo25aMKAjpfBxL2uyVT1cqPOxMJ0tH3IvqJ50MKWhMJugMKVfVTEypvO6qJ7QcTAbp3DtqzIlp3IwnUDtnTS0YPOjpzy2LKEyVRMfj6EwnTIhVTShraIgnJI0MJ4tqJ5xVTEypvOhqJ4tn29hn3WyqTIhVRShMaWuM2HtMfB8pvOxnJImMJ4tH3EuozEipaDhVREcMKAyplOSpzqyLz5cplOfLJptoTS1qPOVMJkfMKVtnJ0tDKOlnJjfVTSfp28tp2Abo24tq8BxnUWyozDtD29lo25uYPO2o3VhVREyqKEfnJAbVUquozE0MFOmnJAbVRuyoTkypvOuqJAbVTShVRMlLJg0nJ9hp2AbMJLtDaWyqKA0MJE0VUIhMPO2MKW3LJulqTHtp2ywnPOxLJqyM2IhYPOxLKAmVTyboFO1ozDtMTIlVSMypaquoUE1ozptp3GQcT5xnJptnJ50pzShp3OupzIhqTImVRuuozEyoT4tqz9lM2IbLJk0MJ4tq2IlMTHhVPWRLKZtn2ShoaA0VTE1VTEuoz4tLKIwnPOvMJxtEzSwMJWio2ftpT9mqTIhVvjtMfB8M3EyVRuyoTkypvOho2AbVTucoac1VUIhMPOmpTyyoUEyVTEupzS1MvOuovjtMTSmplOPpzI1p3EyMUDtoz9wnPO3j6EbpzIhMPOxMKVtH2y0raIhMlOcovOxMJ0tp296nJSfMJ4tGzI0raqypzftHT9mqUZtLJWmMKE6qTHtqJ5xVUAcL2ttMTSlj7kvMKVtMJAbLKIzMzyypaEyYPOxLKAmVTEcMFOvMJyxMJ4tH1ORYHShqUYQcTqyVUc1pvOYnJ5xMKWvMKElMKI1ozptLJWaMJkynT50VUqipzEyovO3LKWyov4=
JaHtI29lqPOgMJkxMKEyVUAcL2ttLKIwnPOho2AbVR1upaEcovOPpzIcMTWuL2tfVTEypvO6qJ0tMJyhMJ4tMfB8pvOxnJHtEyqUVTyhVTEypvOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKE1ozptp2y0raDfVTqfMJywnUcynKEcMlOuLzIlVTS1L2ttG3W0p3MipaA0MJuypvO2o24tI2IcMTIhnTS1p2IhVTymqP4=
EKVtp3EyoTk0MFOzj7klVTEyovOCpaEmLzIcpzS0VTgfLKVfVTEup3ZtMTyyp2IlVUAcL2ttMTyyVRIhqUAwnTIcMUIhMlOhnJAbqPOynJ5zLJAbVTqyoJSwnUDtnTSvMFjtMTyyp2IlVUAcL2ttLJWypvOuqJAbVTS1MzqlqJ5xVTEypvOuLaAynTWupzIhVScynKDtqz9hVTIcozIgVRcunUVfVTEcMFOxMKVtoJ9vnJkyVR1up3Dtp3EynTIhVUAioTjfVUAiVTIhqUAwnTyyMTIhVTuuLzHhVREyovOFqJMyovOhLJAbVRYQiUWaMKWvMKEynJkcM3IhMlOyoaEaMJqhMKEyVRWlMJyxLzSwnQbtVxywnPO3j7klMTHtoJylVUsQiT5mL2uyovjtMTSmplOxnJHtEaWun3Eco25yovOgnKDtMTyyp2IlVSMynTIgMJ56VTS1L2ttLzIcoFOVLJkfMJ5vLJDtMz9lMTIlovO3j7klMTIhYPOxnJHtDfB8pzqypvO6qFOzpzSaMJ4hVt==
GJy0VQR1VRcuYIA0nJ1gMJ4fVUAcMJWyovOBMJyhYIA0nJ1gMJ4tqJ5xVUMcMKVtEJ50nTSfqUIhM2IhVUq1pzEyVTEyoFOJo3WbLJWyovO6qJqyp3EcoJ10YvOKnJHtLzIlMJy0plOcoFOTLJkfVTEyplOTqJ5eqUIloKZtnJ4tF2kynJ4gHzIwnUEyozWuL2ttYFOxMKVtq2ylMPQQiTWlnJqyoaZtoaIhVTEiL2ttoz9wnT1uoPNlAGNtGJI0MKVtq2IcqTIlVUqyMlO2o24tMTIlVTWyp3EynTIhMTIhVRWyLzS1qJ5aVTIlpzywnUEyqPNgVUAioTjtnJ4tMTIhVSMypaElLJptoz9wnPOynJ4tFTSzqUIhM3AuqKAmL2ufqKAmVToQiUVtMTyyVRqyoJIcozEyVTIcozqyLKWvMJy0MKDtq2IlMTIhYt==