Hüttenberger Gemeindevertreter stimmen für mobilen Funkturm

"mrt" also "mobileradiotrailer" nennt der Subunternehmer für Vodafone die mobile Funkstation, die in Weidenhausen aufgebaut werden soll. In fünf verschiedenen Varianten und Größen werden die mobilen Sendeanlagen produziert. Laut Vertrag ist in Weidenhausen eine Anlage geplant, die eine Fläche von knapp 50 Quadratmetern benötigt und einen Antennenmast von bis zu 25 Metern trägt.