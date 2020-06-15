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Montag, 15.06.2020 - 19:00
4 min

Hüttenberger Gemeindevertreter stimmen für mobilen Funkturm

Der mobile Sendemast in Weidenhausen hat nicht für so viel Zündstoff gesorgt, wie der Funkturm in Klein-Rechtenbach. Doch die Diskussion unter den Hüttenberger Politikern war groß.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Unweit des bestehenden Funkmastes oberhalb von Weidenhausen will Vodafone zunächst für ein Jahr einen mobilen Funkturm aufstellen. Foto: Christian Keller

Unweit des bestehenden Funkmastes oberhalb von Weidenhausen will Vodafone zunächst für ein Jahr einen mobilen Funkturm aufstellen. Foto: Christian Keller

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Fotos
Unweit des bestehenden Funkmastes oberhalb von Weidenhausen will Vodafone zunächst für ein Jahr einen mobilen Funkturm aufstellen. Foto: Christian Keller

Unweit des bestehenden Funkmastes oberhalb von Weidenhausen will Vodafone zunächst für ein Jahr einen mobilen Funkturm aufstellen. Foto: Christian Keller

So etwa soll die mobile Funkanlage in Weidenhausen aussehen. Foto: Schwan Stahl- und Metallbau

So etwa soll die mobile Funkanlage in Weidenhausen aussehen. Foto: Schwan Stahl- und Metallbau

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"MOBILE RADIO TRAILER"

"mrt" also "mobileradiotrailer" nennt der Subunternehmer für Vodafone die mobile Funkstation, die in Weidenhausen aufgebaut werden soll. In fünf verschiedenen Varianten und Größen werden die mobilen Sendeanlagen produziert. Laut Vertrag ist in Weidenhausen eine Anlage geplant, die eine Fläche von knapp 50 Quadratmetern benötigt und einen Antennenmast von bis zu 25 Metern trägt.

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