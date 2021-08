Hüttenberger Kita überzeugt Juroren mit ihrem Leseprojekt

Bücher in Flaschen wachsen am "Lesebaum" der Kita "Wurzelhüpfer". Foto: Jenny Berns

HÜTTENBERG-RECHTENBACH - Hüttenberg-Rechtenbach. Tolle Nachrichten für die Kindertagesstätte "Wurzelhüpfer" im Hüttenberger Ortsteil Rechtenbach: Ihr "Lesebaum" gehört zu den 50 Projekten, die für den Deutschen Lesepreis 2021 nominiert worden sind. Er gilt als einer der wichtigsten Preise im Bereich der Leseförderung. Insgesamt gab es bundesweit 400 Bewerber.

Der Preis wird seit 2013 jährlich von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit der Commerzbank für ein vorbildhaftes Engagement im Bereich der Leseförderung verliehen. Es gibt sechs Kategorien, eine davon ist die "Herausragende Sprach- und Leseförderung in Kitas". In dieser sind die "Wurzelhüpfer" nominiert. Der Preis ist mit einer Gesamtsumme von 25 000 Euro dotiert, die unter den Siegern aufgeteilt werden. Die Rechtenbacher Wald-Kita hatte sich im Frühsommer mit ihrem Projekt beworben. Die Idee: Kinder und Erwachsene sollen an einem Ort der Ruhe gemeinsam lesen und dabei auch die Natur kennen und schätzen lernen.

Gästebuch steckt

in einer PET-Flasche

Der "Lesebaum" befindet sich am Waldrand hinter dem Kita-Gelände, das am Ortsausgang von Rechtenbach in Richtung Wetzlar liegt. Den hinteren Teil kann man abnehmen und findet dann spannenden Lesestoff. Teilweise sind es Taschenbücher, teils Kopien, die Lesefreunde herausnehmen und nach der Lektüre wieder in die Flasche schieben können. Davor bietet ein schattiger Platz rund um ein hübsches Waldsofa genügend Sitzmöglichkeiten.

Das Projekt werde von Spaziergängern, Wanderern und vor allem von Familien außergewöhnlich gut angenommen, erzählt Bianca Rehm, Leiterin der Kita. Viele positive Rückmeldungen hätten sie bereits erreicht, auch über das ebenfalls in einer PET-Flasche untergebrachte Gästebuch.

Jetzt hat der "Lesebaum" auch die Juroren des Lesepreises überzeugt. Auf der Liste der 50 Nominierten ist das Projekt das Einzige aus dem Lahn-Dill-Kreis. "Die Freude ist groß, das ist wirklich ganz toll. Mir war gar nicht bewusst, dass sich so viele beworben haben. Zu den Nominierten zu gehören, ist da schon ein toller Erfolg", sagt Rehm. Auch wenn noch in den Sternen steht, ob die Kita am Ende zu den Gewinnern gehört: Was würde sie machen, wenn sie das Preisgeld erhält? "Natürlich gibt es schon einige Ideen, was wir mit dem Geld gerne machen würden: Wir könnten beispielsweise größere Liegebänke anschaffen, auf denen die Kinder auch in Bücher schauen oder sich vorlesen lassen können. Eine andere Möglichkeit wäre es, für die Kinder ein spezielles Holztheater, ein Kamishibai, zu kaufen", erläutert die Kita-Leiterin auf Nachfrage. Auch neue Leseprojekte seien schon in Planung.

Die Kinder wissen bislang von der Nominierung noch nichts, denn die Kita ist ferienbedingt geschlossen. "Vor dem Urlaub haben wir übrigens die Bücher in den Flaschen noch mal ausgetauscht, damit frischer Lesestoff vorhanden ist", sagt Rehm. Besucher finden am "Lesebaum" Lektüre der unterschiedlichsten Kategorien für Kinder und Erwachsene. Bücher, die sich explizit mit der Natur befassen, sind ebenso vorhanden wie beliebte Kindergeschichten. Noch bis Ende September kann der "Lesebaum" besucht werden.