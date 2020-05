Hüttenberger Mediothek öffnet wieder

Die Mediothek in der Schwingbachschule in Rechtenbach öffnet ab 2. Juni wieder ihre Türen - auch hier gelten allerdings Abstands- und Hygieneregeln. Archivfoto: Gemeinde Hüttenberg

Hüttenberg (red). Die Mediothek in der Gesamtschule Schwingbach öffnet ab Dienstag, 2. Juni, wieder ihre Türen - allerdings gilt eine Eintrittsbeschränkung. Maximal vier Personen dürfen demnach gleichzeitig in der Mediothek dienstags zwischen 15.30 und 17.30 Uhr und donnerstags zwischen 15.30 und 19 Uhr aufhalten. Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis, dass, dass der Zutritt zur Mediothek nicht in Gruppen erfolgen darf und ein Aufenthalt über die reine Rückgabe und die Auswahl neuer Medien hinaus im Moment nicht möglich ist. Besucher sollten außerdem einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die geltenden Abstands- und Hygieneregeln beachten.