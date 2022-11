Hüttenberger Ortsteile: Weiter in Sachen Verkehrsberuhigung?

Zu viel Verkehrslärm? Nicht in allen Bereichen der Ortsdurchfahrten von Volpertshausen (Foto) und Weidenhausen gilt Tempo 30. (© Jenny Berns)

Hüttenberg - Es soll sich was tun hinsichtlich der Ortsdurchfahrten von Volpertshausen und Weidenhausen. Zuletzt hatte die Hüttenberger Gemeindevertretung im Mai einen Beschluss gefasst. Es ging um ein durchgängiges Tempolimit. Was hat sich seitdem getan?

Anlass zu dem Antrag, den damals CDU, Grüne und SPD stellten, war das hohe Verkehrsaufkommen auf der Rheinfelser Straße, die durch beide Orte führt. Die Rede war von bis zu 7000 Autos, die neben vielen Lastern die Strecke nutzen. Das sorge für eine enorme Lärmemission, die vor allem die Anlieger betreffe, so die Antragsteller.

Deshalb, so der Wunsch, solle es in den Ortsdurchfahrten ein durchgängiges Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde geben, um Lärm und Schadstoffbelastung zu reduzieren, aber auch die Verkehrssicherheit insgesamt zu verbessern. Bislang gilt Tempo 30 nur in Teilbereichen der beiden Ortsdurchfahrten.

Kleinere Kommunen können ein Tempolimit anorden

Da es sich bei der Rheinfelser Straße um eine Landesstraße, die L3054, handelt, ist eigentlich Hessen Mobil zuständig. Aber: Führt eine Landesstraße durch Orte in kreisangehörigen Kommunen, die nicht mehr als 50.000 Einwohner haben, können diese ein Tempolimit, sofern es mit der Straßenverkehrsordnung vereinbar ist, anordnen. Grund könnte im konkreten Fall tatsächlich der Verkehrslärm sein, wenn er die Gesundheit der Anwohner beeinträchtigt. Entsprechend fassten die Gemeindevertreter ihren Beschluss, laut dem sich der Gemeindevorstand bei Gemeinde Hüttenberg für eine Überprüfung der bereits bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen einsetzen sollte.

Zum Sachstand erläuterte Bürgermeister Christof Heller (parteilos) kürzlich, dass Hessen Mobil bereit sei, eine sogenannte Lärmberechnung für die beiden Ortsdurchfahrten zu erstellen. Das Ergebnis soll als Grundlage für eine Entscheidung dienen. Die Straßenbehörde bestätigte das auf Anfrage.

Derzeit, so heißt es, werde besagte Lärmberechnung erstellt. Die Grundlage dafür sollen Daten aus der 2021 durchgeführten bundesweiten Straßenverkehrszählung bilden. Anhand dieser werde dann ein sogenannter Beurteilungspegel berechnet. Also wie hoch ist, rein rechnerisch, die Lärmemission angesichts des gemessenen durchschnittlichen Verkehrsaufkommens.

Sanierung ist in absehbarer Zeit nicht geplant

Allerdings, so die Behörde, würden die Daten aus der Verkehrszählung derzeit noch aufbereitet, lägen deshalb „noch nicht fertig vor“. Es dauert also noch, bis die Lärmberechnung erstellt ist. Die Ergebnisse werden dann anhand der „Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm“ eingeordnet. Werden die dort festgelegten Werte überschritten, kann ein Tempolimit eingerichtet werden. Ebenso, wenn sich durch das Limit eine deutliche Senkung des Lärmpegels erzielen lässt.

Egal, was die Berechnung am Ende ergibt, daraus entstehe keine Verpflichtung, ein Tempolimit einzurichten, schreibt Hessen Mobil. Die Entscheidung liege letztendlich im Ermessen der örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Die Gemeinde Hüttenberg muss demnach abwägen, was sie tun will. Heller hatte jüngst den Gemeindevertretern berichtet, im Ortsbeirat Volpertshausen sei das Thema durchaus kontrovers diskutiert worden.

Hinzu kommt, die Lärmentwicklung in den Ortsdurchfahrten ist nicht ausschließlich auf die hohe Verkehrsbelastung zurückzuführen. Die Fahrbahnoberfläche der Landesstraße ist, insbesondere in Weidenhausen, in keinem guten Zustand. Eine Sanierung ist in absehbarer Zeit nicht geplant. Sie wäre ein Großprojekt, bei dem auch Leitungen und Kanäle gemacht werden müssten. In der Sanierungsoffensive des Landes Hessen ist der Abschnitt der Rheinfelser Straße bislang nicht vorgesehen. Zur Frage, ob die Straße demnächst auf die Liste genommen werde, schreibt Hessen Mobil, aktuell stehe noch nicht fest, ob das ursprünglich von 2016 bis 2022 geplante Programm nach 2025 erneut verlängert wird.

Das bestätigt ein Sprecher des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Heller hatte allerdings im Mai erklärt, es habe viele Gespräche mit dem Land Hessen gegeben. In Bezug auf das Thema Sanierung sei dabei versichert worden, dass eine Neubewertung der Straße erfolgen solle.