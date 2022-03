Hüttenberger Wehr spendet Einsatzkleidung für die Ukraine

Michel Mohr vom Kinderhospizverein Olpe (v.l.), Stefan Seidel und Gemeindebrandinspektor Eric Schindler bei der Spendenübergabe. Foto: Manfred Adam/Feuerwehr Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Die Hüttenberger Feuerwehr spendet alte Einsatzkleidung für die Ukraine.

Der Kinderhospizverein Olpe (Nordrhein-Westfalen) fährt in die Ukraine, um im Kriegsgebiet kranke Kinder und Jugendliche abzuholen. Natürlich möchte man nicht leer in die Ukraine fahren. Neben den allgemeinen Hilfsgütern wollen die Verantwortlichen gerne alte Feuerwehr-Einsatzkleidung mitnehmen und die Hilfskräfte damit ausstatten.

Der Aufruf des Kinderhospizvereins erreichte auch den Hüttenberger Stefan Seidel. Der aktive Feuerwehrmann nahm sich dieser Sache an und konnte einige hessische Feuerwehren dazu bewegen, die Hilfsanfrage zu unterstützen. Besonders bei seiner Heimatfeuerwehr bekam er hohen Zuspruch. Neben zahlreichen Handschuhen, Helmen, Brandschutzjacken und Hosen, kamen auch unzählige Lederstiefel zusammen. Hierbei handelt es sich um Ausrüstung, die wegen Mängeln an den Reflexstreifen ausgemustert wurden oder aufgrund ihres Alters zur stillen Reserve für Großschadenslagen gehörten. Hüttenbergs Gemeindebrandinspektor Eric Schindler betonte: "Wir sind davon überzeugt, dass die Ausrüstung den Menschen in der Ukraine mehr hilft, als uns im Lager. Daher unterstützen wir diese Aktion sehr gerne." Die Hüttenberger Feuerwehr freue sich sehr, dass man mit der Ausrüstung hier helfen konnte, so Schindler weiter. Bei der Abholung der Spende dankte Michel Mohr vom Kinderhospizverein Olpe der Feuerwehr und der Gemeinde Hüttenberg für die Unterstützung.