Hüttenberger Wehr wird über Smartphone alarmiert

HÜTTENBERG - Hüttenberg. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Hüttenberg werden außer über Funk seit Januar 2022 zusätzlich über ihr Smartphone zu Einsätzen alarmiert. Möglich macht das die App "aPager Pro". "Die technische Entwicklung schreitet schnell voran und auch die Feuerwehren wollen Schritt halten", erklärt Manfred Adam, Pressesprecher der Feuerwehr im Ortsteil Hüttenberg.

Im Vergleich zur klassischen Alarmierung per Funk sei die App ein Meilenstein in Richtung Zukunftssicherung, sagt Adam und erläutert: "Die App bietet eine umfängliche Unterstützung." Durch ein Tonsignal werden die Einsatzkräfte alarmiert und in kürzester Zeit mit wesentlichen Informationen versorgt. So beantwortet die App etwa Fragen über die genaue Lage, den Einsatzgrund und den Anfahrtsweg.

Er erklärt: "Auch im Auto funktioniert die Alarmierung". Durch die Nutzung des Bordcomputers können die Feuerwehrleute selbst dann erreicht werden, wenn sie am Fahren sind. Über die App können die Einsatzkräfte außerdem angeben, ob sie im Alarmfall zur Verfügung stehen oder die Leitstelle frühzeitig weitere Kräfte zu einem Einsatz hinzuziehen muss. Die App dient den Feuerwehrleuten als zentrale Informationsplattform und als Terminkalender zugleich."

"Die Leitstelle in Wetzlar nutzt die gleiche Technologie, das erleichtert die Organisation und Koordination", sagt Adam. Die Hüttenberger Wehr und die Wetzlarer Leitstelle sind demnach nicht nur über Funk, sondern nun auch per App miteinander vernetzt.

Sirenen warnen

weiterhin die Bevölkerung

In der Gemeinde Hüttenberg heulen die Sirenen allerdings auch weiterhin, um die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen. "Noch dieses Jahr werden alle Sirenen aufgerüstet", bekräftigt Gemeindebrandinspektor Eric Schindler. Die App ersetzt die klassische Warnung der Bevölkerung also nicht.

Bei der Vorstellung von "aPager PRO" zeigte sich auch Bürgermeister Christof Heller (parteilos) begeistert. Die Nutzung der App soll mehr junge Leute für die Arbeit in der Feuerwehr begeistern. Adam erklärt außerdem, dass die neue Technologie nur einen Zusatz darstellt: "Die Alarmierung per Funk bleibt weiterhin bestehen. Die App löst den Funkmeldeempfänger nicht ab, sondern ergänzt ihn".