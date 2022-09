In Hüttenberg wird ein Bauernhof zur Kita

Wenn es Futter gibt, sind die Hühner nicht zu halten. Den richtigen Umgang mit den Tieren will Stephanie Lang den Kindern zeigen. Foto: Jenny Berns

HÜTTENBERG - Ein neues Kita-Angebot geht in Hüttenberg an den Start. Die Gemeinde hat ihr Betreuungsangebot nach den Sommerferien um eine Bauernhof-Kita erweitert. Im Lahn-Dill-Kreis ist es die erste und einzige Kita dieser Art. Ihren Standort hat sie mitten in den Feldern am Rand des Ortsteils Rechtenbach, auf dem Andreashof der Familie Lang.

Auch wenn beim Ortstermin zum Ende der Ferien noch keine Kinder anwesend sind, kann der Besucher ahnen, das wird mal richtig schön hier. Ruhig und vor allem naturnah ist die Atmosphäre auf dem Hof. Neben dem schon etwas in die Jahre gekommenen Hofhund Paula kommt auch ein Huhn um die Ecke gelaufen und will die Gäste aus der Nähe begutachten. Etwas weiter entfernt streckt Esel Napoleon den Kopf neugierig aus dem Stall. Ein Teil der Tiere, die auf dem Hof leben, werden im Rahmen des pädagogischen Konzepts eingebunden sein, sozusagen tierische Pädagogen.

25 Plätze stehen in der neuen Kita zur Verfügung. Bianca Rehm, Leiterin der nahe dem Andreashof gelegenen Wald-Kita "Wurzelhüpfer" wird auch für die Bauernhof-Kita verantwortlich sein. Diese ist sozusagen eine zweite Gruppe der bestehenden Wald-Kita. Entsprechend wird sich das pädagogische Konzept auch an dem einer Wald-Kita orientieren, erklärt Rehm. Sie ist überzeugt: "Die Bauernhof-Kita kann einen wichtigen Beitrag zur kindlichen Entwicklung leisten." Die Idee, ein entsprechendes Angebot zu schaffen, hatte sie bereits vor einigen Jahren. Mit der Familie Lang fand sich nun ein kompetenter Partner, der bereit war, das Konzept auf dem eigenen Hof umzusetzen. Nachdem die Hüttenberger Gemeindevertreter zugestimmt hatten, ging es zusammen mit der Gemeindeverwaltung an die Umsetzung.

Idyllisch gelegen: Die Bauernhofkita in Hüttenberg bietet viel Raum in der Natur für die Kinder. (Foto: Jenny Berns)

Ähnlich wie bei der Wald-Kita spielt sich ein großer Teil des Alltags draußen ab. Natürlich gibt es auch einen "Indoor-Raum" auf dem Hof, als Rückzugsort, beispielsweise bei schlechtem Wetter.

Auf dem Bauernhof steht nicht nur das Spielen, Lernen und Entdecken der Natur auf dem Programm. "Die Kinder erfahren auch, was auf einem Bauernhof im Lauf des Jahres gemacht werden muss. Sie erfahren einiges über den Ackerbau, beispielsweise wann welches Gemüse oder Getreide gepflanzt werden muss, was es zur Pflege braucht und wann und wie geerntet wird. So erfahren sie auch, wo Lebensmittel, die man sonst nur im Supermarkt kauft, eigentlich herkommen und wie sie erzeugt werden", sagt Bianca Rehm.

Die Kinder schauen aber nicht nur zu, sie dürfen selbst anpacken. Dafür bekommen sie auf dem Hof einen eigenen kleinen Acker, auf dem sie säen und ernten und das Angebaute später auch verwerten können - beispielsweise eigenes Brot backen oder Kartoffeln zubereiten. Bauer Mathias Lang wird die pädagogische Arbeit, hinsichtlich der Erfahrungen rund um den Ackerbau mit seinem Fachwissen unterstützen.

Gibt es schon was zu essen? Die Schafe auf dem Andreashof sind grundsätzlich neugierig, wollen aber ihre Rückzugsmöglichkeiten haben. (Foto: Jenny Berns)

Eine weitere Besonderheit ist der direkte Kontakt zu den Tieren. Es trifft sich gut, dass mit Stephanie Lang eine echte Fachexpertin auf dem Andreashof lebt. Sie hat sich auf tiergestützte Pädagogik spezialisiert und wird zusammen mit dem Fachpersonal der Kita diesen Teil des Konzepts betreuen.

Wie Stephanie Lang erklärt, können Tiere viel zur Entwicklung der Kinder beitragen. "Man lernt, Verantwortung zu übernehmen, denn die Tiere müssen natürlich regelmäßig versorgt werden. Gleichzeitig wird so auch das Selbstwertgefühl gefördert", sagt sie. Aber es ist noch mehr, was die Kinder erfahren können: "Tiere nehmen uns Menschen an wie wir sind, gleichzeitig zeigen sie uns aber auch ganz stark, was sie möchten, beispielsweise wann sie Nähe oder ihre Ruhe haben wollen, da ist Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme gefragt."

Zu den Tieren, die die Kinder unter Aufsicht mitbetreuen dürfen, gehören neben Hühnern und Eseln auch Schafe und Ziegen. Stephanie Lang arbeitet mit ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit zusammen, sie sind somit den Kontakt zu Menschen gewöhnt. Umgekehrt, so erläutert es die Fachexpertin, werden die Kinder erst mal langsam auf den Kontakt vorbereitet. "Zuerst einmal werden wir die Tiere nur von außen beobachten, schauen, wie sie sich verhalten und lernen, was ihre Bedürfnisse sind. Später können die Kinder die Tiere dann auch füttern und schließlich auch den direkten Kontakt aufbauen, die Tiere auch mal streicheln", sagt sie.

Freuen sich auf den Start des neuen Kita-Angebots (v.l.):Mathias und Stephanie Lang, Lisa Plettenberg (Gemeinde Hüttenberg), Kita-Leiterin Bianca Rehm und der Hauptamtsleiter der Gemeinde Hüttenberg Markus Stein. (Foto: Jenny Berns)

Das alles werde in Kleingruppen gemacht. Insgesamt soll es vier geben, die sich im Wechsel immer um eine Tierart kümmern. Bei den Ziegen wird es übrigens beim Kontakt am und Füttern durch den Zaun bleiben. Die seien oft impulsiv, sagt Lang, das wäre einfach zu gefährlich für die Kinder.

Der Umgang mit den Tieren helfe den Kindern aber in jedem Fall, Stress und Ängste abzubauen, ist Stephanie Lang überzeugt. Bianca Rehm bestätigt das. "Tiere helfen beim sozialen Lernen und sind auch beziehungsfördernd. Sie wirken sich positiv auf das Erleben und Verhalten der Kinder aus", sagt sie.

Die 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, die die Bauernhof-Kita besuchen, starten in das Kita-Jahr wie üblich mit einer Eingewöhnungsphase. Die Betreuungszeiten gehen von 8 bis 14.30 Uhr. Angenommen wird das neue Angebot gut. "Nachdem feststand, dass es die Bauernhof-Kita geben wird, sind die Plätze wie warme Semmeln weggegangen", sagt der Hauptamtsleiter der Gemeinde Hüttenberg Markus Stein. Das Interesse sei höher als die Kapazität gewesen.