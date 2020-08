Jule Heck stellt in Rechtenbach einen verzwickten Mordfall vor

Jule Heck liest aus ihrem siebten Roman. Foto: Gemeinde Hüttenberg

Hüttenberg-Rechtenbach (red). Die Gambacher Autorin Jule Heck hat in Rechtenbach bei einer Lesung ihr Buch "Eisiger Abgrund" vorgestellt - Open-Air und mit genügend Abstand.

Das Ermittlerduo Alexander Henneberg und Cosima von Mittelstedt - unterstützt von Rauhaardackel Erdmann - von der Wetterauer Kriminalpolizei sind in allen Büchern Hecks mit rätselhaften Mordfällen beschäftigt. Dabei ist "Eisiger Abgrund" Teil der sogenannten "Tod im Schatten der Burg"-Reihe. Die Autorin führte charmant und routiniert durch ihr Vortragsprogramm.

Vorgelesene Passagen wechselten sich gekonnt mit Anekdoten aus dem Alltag in und um die Burg Münzenberg ab.

Wie in ihren Roman nahm die Autorin auch in ihrem lockeren Geplauder zwischen den Zeilen gerne Bezug auf tatsächliche existierende Orte, Begebenheiten und auch Personen in ihrem privaten Umfeld. "Es kommt auch immer mal wieder vor, dass ein Bekannter aus meinem Stadtteil sich wünscht, in meinem nächsten Buch eine Rolle zu erhalten, auch gerne als Leiche", sagte Jule Heck und lachte.

Die Lesung in der Vortragsreihe der Mediothek Hüttenberg fand unter freiem Himmel im Innenhof des Rechtenbacher Rathauses statt. Mit Abstand konnten auf diese Weise 50 Zuhörer miterleben, wie der verzwickte Kriminalfall mit unkonventionellen Methoden - fast - gelöst wurde. Denn die Autorin ließ bei ihrem Vortrag das Ende offen, um ihrem Publikum den Spaß bei der Lektüre der im Anschluss erworbenen und signierten Bücher zu erhalten.