Kameraden kochen Erbsensuppe für die Ukraine

Bei der Spendenübergabe wird zeitgleich ein Transport mit 40 Tonnen Hilfsgütern beladen (v.l.): Christoph Rehorn, Renate Rudat und Dima Grabenko. Foto: Feuerwehr Hüttenberg

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Die Hüttenberger Feuerwehr hat dem Hilfswerk "Brücke der Hoffnung" eine Spende in Höhe von 4000 Euro übergeben. Das Hilfswerk mit Hauptsitz im Ortsteil Rechtenbach arbeitet bereits seit 1977 in der Ukraine.

Die Feuerwehr hatte die Idee, Erbsensuppe zu kochen und diese an die Bürger zu verkaufen. Die Aktion kam bei der Bevölkerung so gut an, dass man die 380 Portionen Eintopf innerhalb einer halben Stunde für den guten Zweck verkaufen konnte. Der Küchentrupp mit Initiator Manfred Adam an der Spitze freute sich über die gelungene Aktion. Beim Verkauf und durch eingenommene Spenden kam ein stattlicher Betrag zusammen, die der Feuerwehrverein auf glatte 4000 Euro aufrundete.

Spendenscheck aus

dem Kochtopf gezogen

Bei der Spendenübergabe wurde zeitgleich ein Transport mit 40 Tonnen Hilfsgütern beladen. Renate Rudat und Annekathrine Röhrig von der Hüttenberger Zentrale des Hilfswerks waren sehr erfreut und dankbar über die hohe Spende. Der Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehr Hüttenberg, Christoph Rehorn, zog symbolisch für die Spendenaktion den Scheck aus einem großen Kochtopf.

"Wir freuen uns, eine Organisation zu unterstützen, die bereits lange in der Ukraine tätig ist und zudem noch in der Gemeinde Hüttenberg ihren Hauptsitz hat", betonte Rehorn bei der Übergabe. "Wir hoffen, dass wir einen kleinen finanziellen Beitrag für ihre große Hilfe beisteuern konnten", so Rehorn weiter.

Alle Anwesenden wünschten dem Fahrer des Hilfstransports, Dima Grabenko, eine gute und sichere Fahrt.