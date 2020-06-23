Dienstag,
23.06.2020 - 23:00
2 min
Keine Kosten, aber viel Mehrwert
Auf Antrag der Grünen bewirbt sich die Gemeinde Hüttenberg für einen Planungs-Check für einen Teil eines Radwegs von Vollnkirchen bis Gießen.
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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