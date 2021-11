Kirchenkreis will eingefahrene Strukturen überdenken

Jahresberichte, Konzepte und Finanzen stehen auf der Tagesordnung der Synode des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill in Hüttenberg. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

HÜTTENBERG - Hüttenberg (bkl). Der Evangelische Kirchenkreis an Lahn und Dill ist nach der Vereinigung der Kirchenkreise Braunfels und Wetzlar im Jahr 2019 dabei, seine Arbeit neu zu ordnen. Die Neustrukturierungen in den kreiskirchlichen Arbeitsbereichen waren, neben den Jahresberichten, Konzepten und Finanzen, Thema der Herbstsynode in den Hüttenberger Bürgerstuben.

"Die Erneuerung der Kirche ist unsere Aufgabe" hatte Superintendent Hartmut Sitzler seinen ersten Jahresbericht vor der Synode nach seiner Wahl im Herbst 2020 überschrieben. Dies sei nicht nur eine organisatorische, sondern auch eine geistliche Frage. "Evangelisch sein heißt: fest im Glauben, offen im Denken, verbindlich im Leben", sagte Sitzler vor den 97 stimmberechtigten Delegierten.

"Wovon wollen wir uns verabschieden und was wollen wir uns für die Zukunft vornehmen?", lautete das Thema der Jahresberichte für die 43 Gemeinden und 38 kreiskirchlichen Arbeitsgebiete. Mit Gottesdiensten im Internet und im Freien, aber auch mit analogen Formen wie mit Andachtspost im Briefkasten und Gesprächen am Telefon haben die Kirchengemeinden in der Corona-Zeit Kontakt zu ihren Gemeindemitgliedern gehalten. Mühsam sei der digitale Konfirmandenunterricht gewesen, belastend der erzwungene Verzicht auf Krankenhausbesuche und Bestattungen nur im engsten Familienkreis, so einige Beiträge. Die Pandemie wurde aber auch als wohltuende Auszeit von der Dauerbeschäftigung mit Veranstaltungen erlebt. Kirchengemeinden wollen nun eingefahrene Strukturen überdenken und sich stärker vernetzen, auch mit den Vereinen im Ort und mit den Kommunen.

Die Zahl von 4,25 Funktionspfarrstellen, beispielsweise für Krankenhausseelsorge und die Arbeit an Schulen, soll auf Beschluss der Synode bis 2030 auf 2,5 Stellen reduziert werden. Mit Blick auf die zurückgehende Finanzkraft sind, beispielsweise bei Jugendarbeit und Verwaltung, Kooperationen innerhalb der acht Regionen im Kirchenkreis erwünscht.

Finanzausgleich der alten Kirchenkreise anpassen

Für 2022 werden 18 Millionen Euro Kirchensteueraufkommen in den Haushalt eingestellt (Vorjahr 17,5 Millionen Euro). Den geplanten Erträgen von 7,5 Millionen Euro stehen für 2021 voraussichtlich Aufwendungen von 7,6 Millionen Euro gegenüber. Hauptgrund für den Fehlbetrag, der aus Rücklagen gedeckt werden kann, ist das unterschiedliche Finanzausgleichssystem der beiden Altkirchenkreise Braunfels und Wetzlar. Es soll angepasst werden. Durch Einsparungen kann die Umlage von 13,75 Prozent im Vorjahr auf 13,5 Prozent zum dritten Mal in Folge gesenkt werden.