Kita im Bürgerhaus? Betroffene Mutter fordert ein Einlenken von Kreis und Schule

Scharfe Kritik an der Informationspolitik von Bürgermeister Christof Heller (CDU) gibt es von der SPD. In einem persönlichen Schreiben und in den sozialen Netzwerken beschwert sich Fraktionschef Volker Breustedt darüber, dass die Gemeindevertreter erst aus dieser Zeitung von dem Sachverhalt erfahren hätten. Auf Facebook schreibt Breustedt: "Bürgermeister schließt das DGH für Vereine und Bürger/innen? Die Gemeindevertretung und den Ortsbeirat hat er nicht informiert."

"Wir haben, nachdem die Kündigung vom Kreis Ende Juni vorlag, zunächst erstmal alles versucht und mit dem Kreis und der Schule Kontakt aufgenommen", erklärt Heller dazu. Aus seiner Sicht sei das aber in erster Linie Verwaltungshandeln, und er könne sich nicht vorstellen, welche Hilfe in diesem Fall aus den Fraktionen kommen solle. Und natürlich hätte er die Gemeindevertreter noch informiert.

Einen der Facebook-Posts von Breustedt kommentiert ein Nutzer so: "Das Letzte, was die betroffenen Eltern und vor allem die Kinder jetzt brauchen, ist, dass diese Sache nun politisch ausgeschlachtet wird. Jetzt sollte man erst einmal zusehen, dass unsere Kinder in 4 Wochen eine Herberge für ihr letztes Kindergartenjahr haben und die sollte, so gut es geht, Platz bieten und kindgerecht sein. Für Bürgermeister-Bashing ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt."