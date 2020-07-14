Dienstag,
14.07.2020 - 19:30
2 min
Kleiner Fehler, große Wirkung: Bekanntmachung zum Bürgerbegehren missverständlich
Die Diskussion um das Hüttenberger Hallenbad - sie reißt nicht ab. Nun hat es auch noch beim Druck der amtlichen Bekanntmachung dazu einen Fehler gegeben.
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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