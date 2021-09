Kluge Lieder in jazzigem Sound.

Astrid Barth und Philipp Roemer unterhalten mit eigenen Songs in Weidenhausen. Foto: Michael Schäfer

HÜTTENBERG-WEIDENHAUSEN - Hüttenberg-Weidenhausen (red). Astrid Barth und Philipp Roemer aus Köln hatten zu ihrem Konzert auf der Picknickwiese in Weidenhausen eigene Songs, viel Persönliches und Zeitbezogenes mitgebracht. Die Gemeinde Hüttenberg - seit 2004 beim mittelhessischen Kultursommer dabei - hatte zusammen mit der Bürgergruppe Aktives Weidenhausen das Konzert organisiert.

Am ursprünglich geplanten Termin Ende August war es kalt und regnerisch. So wurde aus dem Freitagabend-Konzert ein sonniges Jazz-Event am Sonntagnachmittag unter Apfelbäumen im September.

Mit ihrer Mischung aus Swing, Ragtime, Jazz, Latin, Pop und mit Texten aus eigener Feder haben sie ihr Genre geschaffen: Groove Chanson. Für das gleichnamige Album erhielten "barthroemer" den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Gleich im ersten Lied "Kein Blues" klärten sie das Publikum darüber auf, was es während des Konzerts zu erwarten habe: Nichts, was in eine der gängigen Schubladen passen könnte, sondern einen eigenwilligen, selbstgezimmerten Sound.

Texterin, Komponistin und Sängerin Astrid Barth erzählte in ihren Liedern und während der Moderation aus ihrem Alltag. Die Pandemie habe bei ihr - im Gegensatz zu anderen Kulturschaffenden- keinen Kreativitätsschub ausgelöst. Der positive Input habe gefehlt. Und so seien mehr Gedanken und Songtexte über Unwiederbringliches, Politisches und sehr Persönliches entstanden.

Gitarrist Philipp Roemer schaffte mit seinen Instrumenten das bluesig-soulige Klangbett für die kraftvolle Stimme und die starken Texte seiner Partnerin. Mit dem ungewohnt zärtlichen Lied "Dein Tag", dem beschwingten Song "Melodie" und der poetischen "Zeitanhalterin" durften "barthroemer" erst nach drei Zugaben die Bühne verlassen.