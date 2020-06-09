Dienstag, 09.06.2020 - 14:12
3 min
Kommt jetzt der schnelle Abriss des Hüttenberger Hallenbads?
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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KITAS: VORERST STUNDNUNG STATT VERZICHT
Gleich zwei Anträge zum Thema Kita-Betreuung hatte die SPD-Fraktion noch kurzfristig einbringen wollen. Beide Anträge erhielten nicht die nötige Zweidrittel-Mehrheit und schafften es nicht auf die Tagesordnung. Zum einen wollte die SPD ein detailliertes Konzept erarbeiten lassen, wie ein deutlich erweiterter Betrieb in Kitas umgesetzt werden könnte, zum anderen eine Entscheidung herbeiführen, ob und inwieweit die Gemeinde Hüttenberg auf die derzeit gestundeten Kitagebühren verzichtet. Ein ausführlicher Bericht hierzu folgt.
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