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Dienstag, 09.06.2020 - 14:12
3 min

Kommt jetzt der schnelle Abriss des Hüttenberger Hallenbads?

Die Hiobsbotschaft ist noch keine Woche alt: Das Hüttenberger Hallenbad ist am Ende. Jetzt wird schon über einen zügigen Abriss nachgedacht.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Besondere Sitzordnung in besonderen Zeiten: Die Hüttenberger Gemeindevertreter haben am Montag, bevor es in die Sommerpause geht, seit langem erstmals wieder physisch getagt. Thema war auch diesmal wieder das Hallenbad und der Bürgerentscheid. Foto: Christian Keller

Besondere Sitzordnung in besonderen Zeiten: Die Hüttenberger Gemeindevertreter haben am Montag, bevor es in die Sommerpause geht, seit langem erstmals wieder physisch getagt. Thema war auch diesmal wieder das Hallenbad und der Bürgerentscheid. Foto: Christian Keller

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KITAS: VORERST STUNDNUNG STATT VERZICHT

Gleich zwei Anträge zum Thema Kita-Betreuung hatte die SPD-Fraktion noch kurzfristig einbringen wollen. Beide Anträge erhielten nicht die nötige Zweidrittel-Mehrheit und schafften es nicht auf die Tagesordnung. Zum einen wollte die SPD ein detailliertes Konzept erarbeiten lassen, wie ein deutlich erweiterter Betrieb in Kitas umgesetzt werden könnte, zum anderen eine Entscheidung herbeiführen, ob und inwieweit die Gemeinde Hüttenberg auf die derzeit gestundeten Kitagebühren verzichtet. Ein ausführlicher Bericht hierzu folgt.

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Weiterführende Links
Endgültiges Aus für das Hüttenberger Hallenbad
Hüttenberger Hallenbad nicht mehr sicher
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