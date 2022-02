Komplizierte Bergung: Lkw kippt auf A45 bei Hüttenberg um

Richtung Süden geht am Donnerstag auf der A 45 nicht viel: Ein Lkw ist im Baustellenbereich bei Hüttenberg umgekippt und versperrt die linke Fahrspur. Foto: Feuerwehr Hüttenberg

HÜTTENBERG/GIESSEN-LÜTZELLINDEN - Ein Sattelzug, beladen mit Metall, ist am Donnerstagnachmittag auf der A45 ausgerechnet im Baustellenbereich umgekippt und hat sich in der Mittelleitplanke verkeilt. In Richtung Süden ging es ab 15.30 Uhr auf Höhe der Auf- und Abfahrt Lützellinden deshalb nur schleppend voran.

Warum die Fahrerin des Lkw kurz hinter der Abfahrt Lützellinden/Hüttenberg die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, war zunächst unklar. Sie wurde laut Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ladung aus Metall verteilte sich über die Fahrbahnteiler bis auf die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Süden. Es kam zu erheblichen Behinderungen in Fahrtrichtung Gießen. Die linke Fahrspur war zeitweise komplett gesperrt. Ab 17 Uhr wurde der Verkehr über einige Stunden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Gegen 20.20 Uhr erfolgte für einen Bergungsversuch eine zweite Vollsperrung der Fahrspur in Richtung Süden. Das Bergungsunternehmen versuchte den Laster mit einem Kran und einer Seilwinde wieder aufzustellen - erfolglos. Gegen 21 Uhr wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben.

Vor Ort hieß es anschließend, dass der Lkw zunächst entladen werden müsste, um ihn bergen zu können. Dies werde vermutlich erst gegen Mitternacht gelingen.

Im Einsatz waren neben Polizei, Rettungsdienst und Abschleppdienst auch die Feuerwehren aus Hüttenberg und Rechtenbach mit 25 Einsatzkräften.