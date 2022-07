Konzert mit "Ina Karian et Pris la nuit" in Weidenhausen

Beim Konzert auf der Apfelbaumwiese sind "Ina Karian et Pris la nuit" mit dabei. Foto: "Ina Karian et Pris la nuit"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Auf der Apfelbaumwiese zwischen den Hüttenberger Ortsteilen Volpertshausen und Weidenhausen ist am Wochenende wieder was los. Im Rahmen des Kultursommers findet dort am Sonntag, 31. Juli, ab 18.30 Uhr ein Konzert mit "Ina Karian et Pris la nuit" statt. Veranstalter ist die Gemeinde Hüttenberg in Zusammenarbeit mit der Bürgergruppe "Aktives Weidenhausen".

Mitreißend, voller Lebensfreude und mit südlichem Flair lautet die Beschreibung zur Musik der französischen Formation, die mit Gesang, Gitarre, Akkordeon und eigenen Kompositionen aufwartet. Beeinflusst sind die von Gipsy Rhythmen, Flamenco und Weltmusik. Daneben wird es auch Interpretationen von Liedern von Edith Piaf bis hin zu Aznavour geben.

Karten sind zum Preis von 14 Euro noch erhältlich. Sie können im Internet auf https://huettenberg.de/

online-service, im Rathaus in Rechtenbach, per Mail an info@huettenberg.de oder telefonisch unter 0 64 41- 7 00 60 gekauft sowie bestellt werden (Abholung dann an der Abendkasse).

Die Konzertbesucher sollten sich eine eigene Sitzgelegenheit (Klappsessel, Campingstuhl, Liege oder eine Hängematte) sowie etwas für ein Picknick mitbringen. Gekühlte Getränke werden vor Ort verkauft.