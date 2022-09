Kreativ werden in der Alten Kirche in Volpertshausen

Kreativ werden in historischem Ambiente: In der Atelierkirche in Volpertshausen starten verschiedene Workshops. Archivfoto: Jenny Berns

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-VOLPERTSHAUSEN - Hüttenberg-Volpertshausen (red). Es geht los: Ab Dienstag, 27. September, werden in der Atelierkirche im Hüttenberger Ortsteil Volpertshausen offene Workshops angeboten. Die historische Kirche hatte die Gemeinde Hüttenberg 2010 zurückgekauft und mit Fördermitteln restauriert. Ziel war es, dort einen Treffpunkt anzubieten.

In offenen, wöchentlichen Workshops können nun unterschiedliche kreative Angebote ausprobiert werden. Das Motto lautet "Einfach kommen und mitmachen". Los geht es mit einem musikalischen Angebot ab Dienstag, 27. September. Alle, die Lust haben, mit wenigen Akkorden auf der Gitarre "Schrammeln"zu lernen oder die gemeinsam üben möchten, können sich von 17 bis 18 Uhr in der Atelierkirche (Kirchgasse 1) treffen.

Von Zeichnen bis

zum Impro-Theater

Auch die weiteren Angebote finden in diesem Zeitfenster statt. Dazu gehört ein Workshop, in dem die Grundlagen des Zeichnens vermittelt werden. Er findet immer mittwochs statt. Donnerstags gibt es "Kreatives Schreiben". An den Freitagen steht Impro-Theater auf dem Programm. Alle Workshops laufen bis Ende Oktober durchgängig. Die Workshops sind für Kinder, Teenager und Erwachsene geeignet, sind kostenlos, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Infos und die Termine gibt's unter https://

huettenberg.de/atelierkirche, dort gibt es auch kleine Inspirationsvideos zu sehen. Fragen beantwortet auch die Gemeinde Hüttenberg per E-Mail an info@huettenberg.de oder unter Telefon 06441-700624.

Wer wissen will, was aus den Kreativ-Workshops entstehen kann, hat dazu am Sonntag, 25. September. Von 14 bis 17 Uhr findet an diesem Tag die Präsentation der Ergebnisse des ersten großen Workshops "Spätsommerfantasien" statt.