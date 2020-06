Krisensitzung wegen Hüttenberger Hallenbad

Das Hallenbad ist quasi schon Geschichte, aber wie geht es mit dem Trägerverein weiter? Darüber soll auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gesprochen werden. Archivfoto: Christian Keller

HÜTTENBERG - Das Dach vom Hüttenberger Hallenbad, es ist nicht mehr sicher. Es hat bei allen Ausbesserungen in der Vergangenheit einfache seine maximale Lebensdauer erreicht, konstatiert ein Gutachter. Das Bad ist und bleibt daher geschlossen. Wie der Trägerverein mit seinen rund 2500 Mitgliedern jetzt weitermachen will und weitermachen kann, soll bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung besprochen werden. Eine Krisensitzung in der Krise.

"Ganz dicke" hat es das Hallenbad und den Trägerverein in den vergangenen Wochen erwischt. Zunächst die coronabedingte Schließung, das Warten auf die Ergebnisse der turnusgemäßen Untersuchung und dann die Schreckensmeldung: Das Bad ist marode. Nicht mehr sicher. Schließen. Sofort. Öffnen wird das Hallenbad wohl nie mehr.

Für den Trägerverein, der den Betrieb des Bades 2013 von der Gemeinde übernommen hatte quasi der Super-GAU. Die treuen Vereinsmitglieder, die das Bad über ihre Vereinsmitgliedschaft und Eintrittsgelder sowie Jahreskarten finanzieren, können nicht ins Bad. Auch die Schulklassen aus Hüttenberg, Wetzlar und darüber hinaus fehlen. Eine weitere Einnahmequelle versiegt. "Aktuell kommen leider auch viele Kündigungen", berichtet Trägervereinsvorsitzender Thomas Birkenstock im Gespräch mit dieser Zeitung.

Der Vorstand will die Mitglieder ganz grundsätzlich über den aktuellen Stand informieren, auch darüber, wie schlecht der Zustand des Daches ist. Ein weiterer wichtiger Punkt für Birkenstock: "Jedes Mitglied muss wissen, dass der 1. November der wichtigste Termin in diesem Jahr sein wird". Er meint das Bürgerbegehren, dessen Initiatoren den Grundsatzbeschluss für ein neues Hallenbad, per Bürgerentscheid zurücknehmen lassen wollen.

"Die Mitglieder müssen helfen und Werbung machen", sagt Birkenstock. Auch Aufklärungsarbeit gehöre dazu, denn jeder müsse wissen, wer für ein neues Hallenbad ist, der dürfte nicht mit "Ja" stimmen, sondern müsse "Nein" ankreuzen. Für Birkenstock steht fest, dass der Verein auch nach dem 1. November eine Zukunft hat. Scheitere das Bürgerbegehren, gehe es darum, den Trägerverein weiterhin so zu stärken, dass dieser auch ein neues Bad übernehmen könnte. Denn, "die Gemeinde will es nicht machen", sagt Birkenstock.

Sollte aus Sicht der Hallenbadfreunde das "Worst-Case-Szenario" eintreten und der Grundsatzbeschluss für einen Neubau fallen, selbst dann liege es in der Macht der Vereinsmitglieder, darüber zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Ganz aktuell wird es um die bereits eingezogenen Jahresbeiträge 2020 gehen. Auch hier stellt sich die Frage: Mit dem Geld das Finanzpolster des Vereins von rund 300.000 Euro (Stand zur JHV 2019) weiter ausbauen oder an die Mitglieder zurückerstatten, da das Bad nicht genutzt werden kann? All das wird Thema in der außerordentlichen Mitgliederversammlung sein.

Doch auch die Versammlung ist in diesen Tagen ja kein leichtes Unterfangen. Die für das Frühjahr geplante Jahreshauptversammlung konnte bisher noch nicht stattfinden. Nun, aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse eine außerordentliche Versammlung. Die soll am Samstag, 4. Juli in den vom Hallenbad direkt benachbarten Bürgerstuben (Hauptstraße 109) stattfinden. Da auch für Versammlungen weiterhin Abstandsregeln und Hygienevorschriften gelten, gibt es gleich zwei Termine an diesem Tag. Einmal um 17 Uhr, einmal um 19 Uhr für jeweils maximal 150 Personen.

Zwei Sitzungen um 17 und 19 Uhr in den Bürgerstuben

Möglichst zahlreich sollen die Mitglieder an dieser Versammlung teilnehmen, um die anstehenden wichtigen Entscheidungen zu treffen. Allerdings bittet der Vorstand auch darum, dass maximal ein Teilnehmer "pro Mitgliedschaft" zur Versammlung kommt. Für das Vereinsjahr 2018 gliederten sich die Mitglieder auf jeweils circa 600 Einzelmitgliedschaften und 600 Familienmitgliedschaften auf.

Damit im Anschluss alle Mitglieder über die Entscheidungen informiert werden, soll das Protokoll der Sitzung auf der Vereinshomepage veröffentlicht werden. Nichtmitglieder können nicht teilnehmen. Um eine ausreichende Desinfektionspause zwischen den beiden Versammlungsterminen zu gewährleisten, verzichte man diesmal auf den Punkt "Verschiedenes".