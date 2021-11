Kuh angefahren und geflohen

Die Polizei kann den Unfallflüchtigen schnell ermitteln. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Eine ungewöhnliche Verkehrsunfallflucht hat die Wetzlarer Polizei beschäftigt. Am Dienstagmorgen hatten sich Verkehrsteilnehmer von der Landstraße zwischen Volpertshausen und Reiskirchen gemeldet, die auf der Fahrbahn Fahrzeugteile entdeckt hatten und auf eine offensichtlich verletzte Kuh gestoßen waren.

Wegen der schweren Verletzungen erlöste ein Veterinärmediziner das Tier noch vor Ort von seinen Leiden. Unter den gefundenen Fahrzeugteilen befand sich auch das Kennzeichen des Unfallwagens.

An der Halteranschrift in Schöffengrund trafen Polizisten auf den Unfallfahrer. Der 56-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und pustete 1,52 Promille. Die Ordnungshüter ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Der Unfallwagen stand völlig demoliert vor der Wohnung des Mannes. Auf den Schöffengrunder kommen nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht zu.