Land gibt 450 000 Euro für Sanierung der Kreisstraße bei Reiskirchen

Die Kreisstraße bei Reiskirchen wird saniert. Das Land bezuschusst die Sanierung mit 450 000 Euro. Symbolfoto: Daniel Reinhardt/dpa

Hüttenberg-Reiskirchen (red). Mit rund 450 000 Euro unterstützt das Land Hessen den Lahn-Dill-Kreis bei der Erneuerung der Kreisstraße 376 zwischen der Landesstraße 3284 und Hüttenberg-Reiskirchen. Dies teilte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir am Freitag in Wiesbaden mit. Die Gesamtausgaben für das Projekt belaufen sich auf rund 750 000 Euro.

Der 1,8 Kilometer lange Ausbauabschnitt verläuft überwiegend außerhalb von Reiskirchen, nur rund 150 Meter liegen in der Ortsdurchfahrt. Die Fahrbahn befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand mit Unebenheiten, Rissen und Flickstellen. Sie wird in einer Breite von sechs Metern komplett erneuert und verstärkt.

Die Bauarbeiten unter Vollsperrung beginnen voraussichtlich im November 2020 und sollen bis Februar 2021 abgeschlossen sein. Der Verkehr wird in dieser Zeit umgeleitet.