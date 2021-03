Land Hessen ehrt Hüttenberger Feuerwehrleute

Bürgermeister Christof Heller übergibt symbolisch die Anerkennungsprämien an den stellvertretenden Gemeindebrandinspektor Benedikt Kummer. Foto: Manfred Adam/Feuerwehr Hüttenberg

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Zwölf aktive Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau aus Hüttenberg sind kürzlich vom Land Hessen für ihre lange Tätigkeit mit einer Anerkennungsprämie ausgezeichnet worden.

Seit 2011 gibt es in Hessen eine Anerkennungsprämie für aktive Einsatzkräfte. Die Landesregierung hat diese Prämie eingeführt, um den Feuerwehrangehörigen zu zeigen, wie wertvoll ihre Arbeit ist. Voraussetzung für den Erhalt der gestaffelten Anerkennungsprämie ist die aktive Dienstzeit in einer Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr.

In Hüttenberg wird die Prämie eigentlich in einer Sitzung der Gemeindevertretung feierlich überreicht. In diesem Jahr muss die Feierstunde pandemiebedingt ausfallen. Symbolisch wurden die Urkunden zusammen mit den Prämien von Bürgermeister Christof Heller (CDU) an den stellvertretenden Gemeindebrandinspektor Benedikt Kummer in der Verwaltung übergeben.

"Ganz persönlich und im Namen des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung bedanke ich mich ganz herzlich für den Einsatz der Kameraden für die Sicherheit unserer Bürger hier in Hüttenberg" so Heller. "Ich freue mich, dass das Land Hessen das hohe ehrenamtliche Engagement mit der Gewährung dieser Anerkennungsprämie honoriert und somit zumindest einen kleinen Ausgleich für viele Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit schafft", so der Bürgermeister weiter.

Geehrt für den aktiven Dienst in der Feuerwehr der Gemeinde Hüttenberg wurden:

W 10 Jahre: Jeremy Baumgartner, Jannik Berndt, Fabian Leimbach, Tim Mehlmann, Florian Schmidt, Sebastian Schmidt;

W 20 Jahre: Katja Müller, Christian Schindel, Karsten Watz;

W 30 Jahre: Arvid Weigel;

W 40 Jahre: Manfred Adam, Markus Dross und Ortwin Schubert.