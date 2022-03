Langgöns bringt ukrainische Flüchtlinge im Paul-Schneider-Heim unter

Die Gemeinde Langgöns bietet 50 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine im Paul-Schneider-Heim eine Unterkunft an. Archivfoto: Imme Rieger

LANGGÖNS-DORNHOLZHAUSEN - Langgöns-Dornholzhausen (red). Die Gemeinde Langgöns nimmt 50 ukrainische Kriegsflüchtlinge im Paul-Schneider-Freizeit-Heim in Dornholzhausen auf. Dies geschieht in Absprache mit dem Evangelischen Kirchenamt an Lahn und Dill.

Die Gemeinde ist gerade dabei, das Paul-Schneider-Freizeit Heim zu erwerben. Die Einrichtung konnte mit wenigen Handgriffen für die Unterbringung der Menschen hergerichtet werden. Für den Betrieb konnten der langjährige Hausmeister und sein erfahrenes Team gewonnen werden. Die Unterbringung und der weitere Betrieb werden vorerst durch die Gemeinde Langgöns gewährleistet, um unbürokratisch auf die Bedürfnisse der Menschen reagieren zu können.

Alle, die Hilfe in jeglicher Form anzubieten zu haben, werden gebeten, dies der Gemeindeverwaltung mitzuteilen. Dafür steht auf der Homepage der Gemeinde auf www.langgoens.de über den Button "Hilfe für die Ukraine" ein Formular bereit. Das Formular kann auch per E-Mail an ordnung@langgoens.de oder per Telefon 0 64 03-9 02 00 angefordert werden.