Laufdorfer Kita-Kinder dürfen in der "Alte Schule" turnen

Zu wenig Platz: In Laufdorf dürfen die Kita-Kinder deshalb in Zukunft die "Alte Schule" mitbenutzen.

Schöffengrund-Laufdorf (jeb). Es gibt zu wenig Platz in der Laufdorfer Kindertagesstätte "Abenteuerland". 70 Kinder werden dort ab diesem Herbst betreut. Ursprünglich als Einrichtung für drei Gruppen geplant und betrieben, fehlen jetzt ein Differenzierungsraum, ein Personalzimmer sowie ein Schlaf- und ein Vorschulraum. Ein Umbau des Gebäudes wäre nur schwer möglich.

Da die "Alte Schule" derzeit im Rahmen der Dorferneuerung modernisiert wird, entstand die Idee, Räumlichkeiten in diesem Gebäude mit der Kita zu teilen. Es liegt in direkter Nachbarschaft zur Kita.

Einstimmig beschlossen die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung, dass die Kinder den Saal im Untergeschoss der "Alten Schule" in Zukunft als Bewegungsraum nutzen dürfen. Dadurch ergibt sich mehr Platz in der Kita selbst. Für die Nutzung muss nun noch ein zweiter Fluchtweg geschaffen werden. Er soll vom Saal in das angrenzende Treppenhaus führen. Die Kosten für die erforderlichen baulichen Maßnahmen werden voraussichtlich 65 000 Euro betragen.