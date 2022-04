Leben von Paul Schneider: Musical aus mittelhessischer Feder

Uraufgeführt werden soll "Paul & Gretel" am 1. Juli im Sportzentrum in Hüttenberg. An diesem Tag feiert der Gesangverein "Frohsinn" dort sein 140. Jubiläum. Karten gibt es bei "Geschenke Rüspeler", der Metzgerei Manz und den Bankfilialen in Hüttenberg. Das Musical soll zudem im Laufe des Jahres auch im Hunsrück in Pferdsfeld und Simmern, in Reutlingen und 2023 in Weimar zu sehen sein. Informationen zum Musical und zum Mehrgenerationenchor auf www.paul-und-gretel.de.