Leon Rink aus Hüttenberg holt zwei Deutsche Meisterschaft

Leon Rink ist neuer deutscher Jugendmeister der Modellflieger.

HÜTTENBERG-RECHTENBACH - HÜTTENBERG-RECHTENBACH. Hüttenberg hat einen neuen Deutschen Meister: Der Rechtenbacher Leon Link ist von den Deutschen Meisterschaften der Modellflieger mit dem Titel zurückgekehrt.

Gemeinsam mit dem ebenfalls flugbegeisterten Vater Andreas und Bruder Lars war er am Wochenende in die Lausitz gefahren. In der Nähe des Lausitzrings fand die Deutsche Jugendmeisterschaft im Modellflug - Klasse F1A statt. Austragungsort war ein aufgefülltes Tagebaugelände in der Nähe der Auto-Rennstrecke: "Wir haben die DTM-Autos am Wochenende auf dem Fluggelände gehört", erzählt Vater Andreas Rink.

Für die Jungs ging es am Samstagnachmittag mit dem ersten Wettbewerb los. Allerdings machte das Wetter an diesem Tag den Aktiven einen Strich durch die Rechnung. Wegen eines Regenschauers musste der Durchgang frühzeitig beendet werden. Besser ging es dann am Sonntagmorgen, als die Wetterbedingungen gut waren. Zum Mittag hin wurde es aber immer windiger, sodass der Wettbewerb nach fünf von geplanten sieben Durchgängen beendet wurde. Zwei Junioren hatten noch die volle Punktzahl, daher wurde ein weiterer Entscheidungsflug zwischen den beiden Piloten Leon Rink und einem Jugendlichen aus Baden-Württemberg angesetzt. Beide starten fast gleichzeitig: Am Ende setze sich Leon Rink durch. Sein Modell war am Ende fünf Sekunden länger in der Luft und lag erst bei 56 Sekunden am Boden. Dann kannte die Freude keine Grenzen, denn Leon Rink ist neuer deutscher Juniorenmeister in der Klasse F1A.

Aber auch sein Bruder Lars konnte mit seinem Abschneiden zufrieden sein. Er landete auf Platz vier des zehnköpfigen Klassements. In der Mannschaftswertung ist das Team Hessen (Leon und Lars Rink + Leonard Donner), die alle drei Mitglieder der Hüttenberger Modellflieger sind, deutscher Jugendmeister geworden.