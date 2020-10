Licht und Luft für Edellaubhölzer im Wald

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-VOLLNKIRCHEN - Im Hüttenberger Ortsteil Vollnkirchen hat sich im August der Verein Landschaftsfreunde Vollnkirchen "Struktur schafft Natur" gegründet. Er hat am Samstag mit einer ersten Aktion am Buchwald seine Arbeit aufgenommen. Entlang des "Breiten Weges" durch den Wald zwischen Vollnkirchen und Rechtenbach wurden Edellaubhölzer wie Kirschen, Apfelbäume oder Esskastanien freigeschnitten. Ziel war der Erhalt des Waldrandes als Lebensraum für viele Arten, von der Ameise über Schmetterlinge und Insekten bis hin zu Fledermäusen.

So machten sich 15 Erwachsene und zehn Kinder mit Motorsäge, Freischneider, Heckenscheren und anderem Gerät an die Arbeit, um das undurchdringliche Dickicht zu entfernen. Derlei Pflegemaßnahmen soll es noch mehr geben. Amphibienteiche sollen angelegt, Obstbäume gepflanzt, Hecken im Offenland angelegt und auch Altes oder gar Verlorenes in der Landschaftsstruktur gepflegt oder wieder geschaffen werden. Alles in Absprache mit der Gemeinde, dem Förster, eben allen, die in Feld, Wald und Flur unterwegs sind.

Für ein Waldbiotop hat die Gemeinde einen halben Hektar Wald zur Verfügung gestellt, und für weitere Aktionen sagten Vereinsmitglieder und andere Bürger Flächen zu, um der Natur wieder auf die Beine zu helfen.

Dem Forst unter

die Arme greifen

Damit greifen die Vereinsmitglieder um ihren Vorsitzenden Sebastian Weller auch dem Forst unter die Arme, die derzeit wegen Trockenheit und Borkenkäferbefall kaum noch zu den Pflegearbeiten kommen. "Das ist aus naturschutzfachlicher Sicht zwar bedauernswert, aber wirtschaftlich nachvollziehbar", sagt Weller, der als Förster weiß, von was er spricht. Er und sein Freund und Försterkollege Steffen Wilhelmi ergriffen zusammen mit Sebastian Rühl und einer Handvoll weiteren Interessierten die Initiative und gründeten den Verein, der mittlerweile schon fast 50 Mitglieder in allen Generationen hat.