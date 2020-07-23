Donnerstag,
23.07.2020 - 16:15
2 min
Lösung im "Kita-Streit": Rechtenbacher Bürgerhaus muss doch nicht zur Kita werden
Da dürften die Eltern aufatmen: Der Lahn-Dill-Kreis und die Grundschule Rechtenbach stellen der Gemeinde Hüttenberg jetzt doch einen Klassenraum für die Kita-Vorschulkinder zur Verfügung - für ein Jahr.
Von
Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Muss vorerst doch nicht zur Kita umfunktioniert werden: das Bürgerhaus in Klein-Rechtenbach. Foto: Christian Keller
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