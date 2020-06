Lüftungsanlage wird deutlich günstiger

Jetzt teilen:

Hüttenberg (kel). Die für das Bürgerhaus Rechtenbach dringend notwendige Lüftungsanlage wird voraussichtlich günstiger als geplant. Diese und weitere Mitteilungen machte der Bürgermeister in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter.

Statt bisher kalkulierten 500 000 Euro Kosten für eine neue Belüftungs- und Heizungsanlage, werde die Technik voraussichtlich circa 300 000 Euro kosten, erklärte Bürgermeister Christof Heller (CDU). In den vergangenen Wintermonaten musste die Halle für öffentliche Veranstaltungen sogar gesperrt werden.

Dass die Gemeinde vorerst keine Flächen im Leihgesterner Weg in der Nähe des neuen Mehrgenerationenspielplatzes verpachten werde, berichtet Heller ebenfalls. Er sei von Bürgern angesprochen worden. Derzeit sei noch unklar, wie und ob der Spielplatz in Hochelheim vielleicht sogar vergrößert werde, daher werde man dort zunächst keine Flächen verpachten.

Weg zwischen Kirche und Friedhof wird gepflastert

Erneut warb der Bürgermeister um Verständnis bei den Hüttenbergern im Hinblick auf den voranschreitenden Glasfaserausbau in der Gemeinde. Immer wieder würden Fragen im Rathaus auflaufen, dass nach dem Verlegen der Glasfaser Schäden an der Teerdecke zurückbleiben würden. Heller erklärte, dass immer eine Begehung mit der Gemeinde gemacht werde und die Wege zumindest so wiederhergestellt werden müssten, wie der Zustand vor dem Verlegen. Heller bat auch um Verständnis, dass auch sanierungsbedürftige Abschnitte, die im Grunde komplett neu verlegt werden müssten, nicht immer sofort erledigt werden könnten. Ist ein Gehweg so verschlissen, ist die Gemeinde zuständig, die Aufgaben zu übernehmen oder zu vergeben. Das sei laut Heller bei dem derzeitigen Tempo der Deutschen Glasfaser aber nicht immer möglich. "Wir müssen uns auch immer vorhalten, was wir dafür bekommen", sagte Heller. Gepflastert und auch begrünt wird hingegen demnächst der Weg zwischen dem Friedhof in Weidenhausen/Volpertshausen und der Kirche.

Angebot für "Digitale Dorflinde" liegt vor

Die mehrfache Nachfrage von Gemeindevertreter Hans Kleinschmidt (FWG), was die Gutachten zum Hüttenberger Hallenbad im einzelnen gekostet hätten, beantwortete Heller insofern, dass er darüber keine Auskunft geben müsse. Die Kommunalaufsicht hätte bestätigt, dass die Verwaltung diese Informationen nicht preisgeben müsse oder sogar nicht dürfe. Auch eine von Kleinschmidt geforderte Aufstellung, welcher Hüttenberger Ortsteil wie viel Einkommenssteuer bezahlt, schlug der Bürgermeister aus. Diese Daten würden der Gemeinde überhaupt nicht vorliegen, Kleinschmidt könne dies beim Finanzministerium erfragen.

In Sachen "Digitaler Dorflinde", wonach SPD-Fraktionschef Volker Breustedt gefragt hatte, liege laut Heller mittlerweile ein Angebot für die Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser vor. Und auch bei der Frage, ob im "Dollenstück IV" in Rechtenbach über ein Treuhandmodell Bauland entstehen könnte, sei man in Verhandlungen. Coronabedingt noch nicht in Auftrag gegeben ist ein Bodengutachten für einen möglichen Kunstrasenplatz in Volpertshausen, teilte Heller noch mit.