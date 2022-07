mbi sponserte Lauf- und Radkilometer seiner Mitarbeiter

Anne-Katrin Loßnitzer (l.) von Gain nimmt aus den Händen von mbi-Personalleiter Benjamin Löw den Spendenscheck entgegen. Foto: mbi

WETZLAR/HÜTTENBERG/GIESSEN - Wetzlar/Hüttenberg/Gießen (red). Um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern und gleichzeitig etwas Gutes zu tun, hat die mbi Unternehmensberatungs-GmbH eine besondere Aktion gestartet: Das mittelständische Software-Unternehmen mit Standorten in Wetzlar und Hüttenberg sponserte jeden Lauf- und Radkilometer der eigenen Mitarbeiter im Mai und Juni mit einem festgelegten Spendenbetrag. Jetzt überreichte Personalleiter Benjamin Löw einen symbolischen Spendenscheck über 2000 Euro an das "Global Aid Network" (Gain) in Gießen. Das Geld kommt dort der Ukraine-Nothilfe zugute.

1126 Laufkilometer und 2793 Radkilometer habe das 50 Personen starke Team im Mai und im Juni absolviert, berichtete das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Geschäftsleitung habe den so erreichten Betrag von 1685 Euro aufgerundet. "Vielen Dank an alle, die sich sportlich an die Seite der Geflüchteten in der Ukraine gestellt haben. Dank solcher Initiativen können wir jetzt gezielt mit dringend benötigten Lebensmitteln helfen", erklärte Anne-Katrin Loßnitzer von Gain.