Mehr Einsatzkräfte für die Hüttenberger Feuerwehr

Ganze 75 Mal mussten die Einsatzkräfte 2021 ausrücken, unter anderem um Brände zu löschen, wie hier auf dem Dach eines Neubaus im Ortsteil Hüttenberg. Archivfoto: Manfred Adam

HÜTTENBERG - Eine positive Bilanz kann die Hüttenberger Feuerwehr hinsichtlich ihrer Einsatzabteilungen ziehen. Die Zahl der aktiven Kräfte hat sich von 159 auf 166 erhöht. Gemeindebrandinspektor Eric Schindler erläuterte bei der Jahreshauptversammlung der Hüttenberger Feuerwehren am Samstag, wie die erfreulichen Zahlen zustande kommen. Sechs aktive Mitglieder waren im Laufe des Jahres von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung gewechselt, weitere sieben der Feuerwehr neu beigetreten. Gleichzeitig gab es allerdings auch einige Austritte, sodass am Ende das Plus von sieben neuen Feuerwehrleuten steht.

Erfolgreicher Auftritt in den sozialen Medien

Ansonsten brachte das Jahr 2021 sowohl gute wie auch nicht so schöne Entwicklungen mit sich. Zu den positiven Dingen für die Feuerwehren der Gemeinde gehört in jedem Fall ein noch junger und dennoch erfolgreicher Auftritt in den sozialen Medien. Sowohl auf Instagram als auch Facebook konnten gleich zu Beginn 1940 und 840 Follower gewonnen werden.

Weniger schön, so der Gemeindebrandinspektor, sei gewesen, dass wegen der Corona-Pandemie erneut Lehrgänge ausfallen mussten und Übungen teilweise nur online stattfinden konnten. Trotzdem sei der Aus- und Fortbildungsstand der Hüttenberger Feuerwehr, auch dank der Flexibilität der Mitglieder, als gut zu bezeichnen. Das bestätigte der stellvertretende Kreisbrandinspektor Dirk Schumacher, der am Abend der Versammlung beiwohnte. "Die Hüttenberger Feuerwehr ist gut aufgestellt und ausgebildet", sagte er. Einen detaillierten Überblick über den Aus- und Fortbildungsstand gab der stellvertretende Gemeindebrandinspektor Benedikt Kummer. Dass die Einsatzbereitschaft gegeben ist, zeigte sich bei den insgesamt 75 Einsätzen im Jahr 2021, dabei wurden die Feuerwehrleute unter anderem 13 Mal zu Bränden gerufen und rückten ferner zu 28 Hilfeleistungen aus.

EHRUNGEN UND BEFÖRDERUNGEN Ehrungen durch das Land Hessen: Das Silberne Brandschutzehrenzeichen am Band für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten Dennis Althen, Dennis Konrad, Katja Müller und Michael Franz. Für 40 Jahre aktiven Dienst wurden mit dem Goldenen Brandschutzabzeichen am Band Stefan Seidel, Martin Weber, Christian Kunz sowie Matthias Rücker geehrt. Ehrungen Nassauischer Feuerwehrverband: Sascha Bühler bekam die Ehrenmedaille in Silber (20 Jahre Dienstzeit) verliehen. Die Ehrenmedaille in Gold (30 Jahre Dienstzeit) erhielten Carsten Loh, Thorsten Fischer, Torsten Vogt, Christian Schindel und Sven Vaillant. 37 Feuerwehrleute erhielten eine Beförderung Feuerwehrmannanwärter: Lukas Felix Hofmann, Thomas Rompusch, Björn Markowetz, Lea Watz, Marc Kessler, Lars Heberling, Finn Hofmann und Sebastian Ullmann. Feuerwehrmann: Johanna Metz, Leo Senft, Luc Maximilian Volk, Jan Rücker, Max-Wilhelm Watz, Eric Wenzel, Lennard Wenzel, Joscha Kropp, Nils Bader. Oberfeuerwehrmann: Tim Althen, Kevin Alex Müller, Tobias Rentsch, Natalie Faber, Julia Krol, Cedric Rühl. Hauptfeuerwehrmann: Michael Kranert, Nico Schmidt, Adrian Masiello, Frank Kinzenbach, Torben Stamm: Löschmeister: Bastian Hepp, Timo Schmidt, Arne Wilhelm Peter Lisson. Oberlöschmeister: Benjamin Spahn, Dominik Weber. Brandmeister: Carsten Kestling: Oberbrandmeister: Benedikt Kummer, Eric Schindler: Hauptbrandmeister: Benjamin Karg.

Potenziellen Nachwuchskräfte mit viel Begeisterung

Ob sie später als aktive Feuerwehrleute Brände löschen werden, das steht noch in den Sternen. Zumindest sind die potenziellen Nachwuchskräfte mit viel Begeisterung für die Feuerwehr ausgestattet, wie der Bericht aus der Jugend- und Minifeuerwehr von Jugendwartin Sandra Schmidt zeigte. Nachdem 2021 zunächst Veranstaltungen, Übungen und Aktivitäten wie die Weihnachtsbaum-Sammelaktion wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten, organisierte man bei der Mini-Feuerwehr Hüttenberg an Pfingsten wenigstens eine Feuerwehr-Dorf-Rally. Die sei außerordentlich gut besucht gewesen, sagte Schmidt. Das Gleiche gelte für einen Schnuppertag bei der Jugend- und Minifeuerwehr in Vollnkirchen. Ab Mitte 2021 konnten dann Übungen wieder stattfinden und die Jugendflamme verliehen werden. Die Jugendfeuerwehr in der Gemeinde Hüttenberg hatte Ende 2021 44 Mitglieder, bei der Minifeuerwehr sind es 38 Kinder. Diese Zahl dürfte mittlerweile gestiegen sein, denn im Juni wurde eine neue Minifeuerwehr in Reiskirchen gegründet.

Ein Thema bei der JHV war dann natürlich noch der Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Feuerwehr. Am Montag, 18. Juli, werden die Hüttenberger Gemeindevertreter über diesen beraten. Es geht dabei um eine Summe von geschätzt rund sechs Millionen Euro, die im Laufe der nächsten zehn Jahre in die Feuerwehr investiert werden müssen. Ein großer Posten wäre der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Rechtenbach. Im August könnte für dieses Projekt ein Förderantrag beim Kreis gestellt werden - sofern die Gemeindevertretung dies beschließt.