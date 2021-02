Mehr Wohnraum und Umweltschutz

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Am 14. März wird auch in Hüttenberg neu gewählt. Welche beiden Themen liegen den antretenden Parteien und Wählergemeinschaften ganz besonders am Herzen? Nachgefragt bei der CDU Hüttenberg.

Die CDU wird sich für kostengünstigen Wohnraum einsetzen. Wir sind eine der wenigen wachsenden Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis. Das macht uns lebendig und attraktiv. Leider können wir trotz hoher Nachfrage kaum Baugrundstücke zur Verfügung stellen. Das müssen wir ändern, ohne dabei die Identität unserer Dörfer aufs Spiel zu setzen. Mehr Wohnraum für junge Familien und Senioren liegt uns besonders am Herzen. Kita-Plätze, Geschäfte und Sportstätten müssen dem angepasst werden. Gern möchten wir parallel weitere Gewerbeansiedlungen fördern, die der Gemeinde Arbeitsplätze und Gewerbesteuern bringen.

Ganz oben auf der Prioritätenliste steht für die CDU außerdem der Umweltschutz. Die Wiederaufforstung unseres stark geschädigten Gemeindewaldes wird eine unserer Aufgaben sein.

Die energetische Sanierung der Gemeindegebäude mit Photovoltaik und Wärmedämmung muss vorangetrieben werden. Den starken Wandel bei der Wahl der Verkehrsmittel möchten wir unterstützen. Verbesserte Radwege sollen Verbindungen zum Wetzlarer Krankenhaus, nach Gießen, dem Bahnhof Langgöns und dem geplanten Radschnellweg im Lahntal schaffen. Der Busverkehr soll erweitert werden, insbesondere durch eine Verbindung mit Lützellinden.