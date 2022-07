Musical-Premiere in Hüttenberg: 1500 Zuschauer zu Gast

Am Ende leider kein Märchen: die Liebes- und Lebensgeschichte von Paul und Margarete Schneider. Foto: Jenny Berns

HÜTTENBERG - Was für ein Auftakt! 1500 Zuschauer haben am Freitag die Deutschland-Premiere des Musicals "Paul & Gretel - kein Märchen" besucht. Gezeigt wurde es im Rahmen des Festwochenendes zum 140. Jubiläum des Hüttenberger Gesangvereins "Frohsinn", der für das Musical gemeinsam mit der Freien evangelischen Gemeinde und dem in dieser verorteten Verein "Soli deo gloria" als Veranstalter auftrat.

Dicht an dicht erlebte das Publikum zunächst einen Solo-Auftritt des Männerchors, der mit drei Liedern sein Können unter Beweis stellte. Dann die Überraschung: Andreas Haupt, einer der Initiatoren des Musicals, holte einen besonderen Gast auf die Bühne. Adolf Schneider, Sohn des Pfarrers Paul Schneider, der einst in Hüttenberg wohnte und um dessen Leben und Wirken sich das Musical dreht. Er war zur Premiere gekommen und überreichte Haupt Kopien von Briefen, die seine Mutter und sein Vater sich während dessen Inhaftierung durch die Nationalsozialisten schrieben.

Fotos Am Ende leider kein Märchen: die Liebes- und Lebensgeschichte von Paul und Margarete Schneider. Foto: Jenny Berns Das Musical beginnt mit einer Szene an einer Bushaltestelle: Margarete Schneider holt ihre Enkel ab. Sie kommen mit einem Passanten ins Gespräch über den von den Nazis ermordeten Pfarrer Paul Schneider, der auch in Hochelheim wirkte. Foto: Jenny Berns In Rückblenden wird nun die Geschichte von Paul und Margarete Schneider erzählt, beispielsweise wie sie sich in Weilheim (Tübingen) kennenlernten. Foto: Jenny Berns Gute Stimmung bei der Verlobungsfeier von Paul und Gretel. Foto: Jenny Berns Als Paul Schneider seine Pfarrstelle in Dornholzhausen und Hochelheim antritt ist die Welt noch in Ordnung. Foto: Jenny Berns Doch bald ziehen dunkle Wolken auf. Weil er offen gegen das NS-Regime predigt, wird Paul Schneider vom Bischof der evangelischen Kirche (Lars Hettler, li.) einbestellt. Foto: Jenny Berns Schweigen und in Frieden leben oder die Wahrheit sagen: Grete und Paul ringen um eine Entscheidung. Foto: Jenny Berns Kurz darauf wird der Pfarrer verhaftet. Seine Frau und die Kinder können nur per Post Informationen austauschen. Die Briefe werden mit der Wäsche ausgeschmuggelt. Foto: Jenny Berns Möglich ist das, weil ein Wärter im Gefängnis in Koblenz, in dem Schneider inhaftiert ist, ein Auge zudrückt. Foto: Jenny Berns Schneider wird zunächst aus der Haft entlassen, weil er sich aber nicht an ein auferlegtes Predigtverbot hält und sich in seinen Predigten weiter offen gegen das NS-System ausspricht, rückt die Gestapo an. Foto: Jenny Berns Paul Schneider wird erneut verhaftet und in das KZ Buchenwald gebracht. Foto: Jenny Berns Im KZ Buchenwald predigt er zu Mithäftlingen. Er erhält später den Namen "der Prediger von Buchenwald". Foto: Jenny Berns Der Pfarrer wird, weil er seinen Widerstand nicht aufgibt im KZ auch gefoltert und später umgebracht. Foto: Jenny Berns Die Beerdigung Paul Schneiders. Foto: Jenny Berns Sichtlich bewegt verfolgen 1500 Zuschauer die Handlung bei der Premiere des Musicals. Foto: Jenny Berns Zu dieser ist auch der Sohn von Paul Schneider, Adolf Schneider (li.) nach Hüttenberg gereist. Für Musical-Initiator Andreas Haupt hat er Kopien von Briefen seiner Eltern mitgebracht. Foto: Jenny Berns 16

Bewegendes Musiktheater

Dann ging es los. In der Hüttenberger Sporthalle wurde den Zuschauern von Sängern und Darstellern ein mehr als zwei Stunden dauerndes, sehr bewegendes Musiktheater geboten. Der Lützellindener Arzt und Komponist Peter Menger beweist mit seinem neusten Werk, dass er auch schwierige und komplexe Stoffe auf der Bühne umsetzen kann. Dabei war es durchaus ein Wagnis, das Leben des "Predigers von Buchenwald" in Form eines Musicals aufzugreifen.

Menger hat bereits acht Musicals mit christlichen Themen verfasst. Auch bei "Paul & Gretel" ist, insbesondere am Ende, der christlich-freikirchliche Background Mengers zu erahnen. Dem 44-Jährigen gelingt die Umsetzung des gewählten Themas, indem er die Liebesgeschichte zwischen Paul Schneider und seiner Frau Margarete (genannt Gretel) in den Fokus der Handlung stellt. Ganze Arbeit bei der Inszenierung hat in diesem Zusammenhang auch Regisseur Ruben Turbanisch geleistet.

Die Geschichte beginnt an einer Bushaltestelle in Dickenschied, dem letzten Wohnort Paul Schneiders. Margarete (Sigrid Offermann) holt dort ihre Enkel (Luca Kraft und Jiska Menger) ab. Mit einem Passanten (Ernst-Peter Harfst) kommen sie ins Gespräch über den von den Nazis ermordeten Großvater.

Was Margarete ihren Enkeln und dem Passanten erzählt, sehen die Zuschauer dann als gespielte Handlung auf der Bühne. Kindheit und Jugend des Pfarrers im Hunsrück und in Hochelheim, das erste Treffen mit Gretel nach dem Umzug nach Tübingen, Studienzeit, Heirat und den Antritt der Pfarrstelle in Dornholzhausen und Hochelheim erlebt das Publikum hautnah mit. 200 Mitwirkende, neben dem kleinen Orchester (Leitung Dirk Menger) und den Darstellern sorgen auch die Sängerinnen und Sänger eines Projektchors, des Kinderchors von "Soli deo gloria" (Leitung: Deborah Menger) und die Sänger des Gesangvereins "Frohsinn" (Leitung: Jochen Stankewitz) für ein echtes Klangerlebnis und tragen mit den gesungenen Liedern auch einen großen Teil der Handlung. Viele davon stammen aus der Feder von Menger, es sind poppige, rockige aber auch an Swing oder Rap angelehnte Stücke, ebenso solche, die an barockes Liedgut erinnern. Doch auch alte Volkslieder wie "Ännchen von Tharau", das Paul und Margarete Schneider gerne sangen, sind dabei und nicht zuletzt, eine Vertonung des von Dietrich Bonhoeffer verfassten, geistlichen Gedichts "Von guten Mächten treu und still umgeben".

Stark gespielt

Nicht nur die Chöre, auch die Darsteller überzeugen bei der Premiere. Besonders hervorzuheben sind Johannes Pfeiffer, der Paul Schneider spielt und Elise Offermann als Margarete Schneider. Beide können sowohl mit ihrer schauspielerischen Leistung als auch gesanglich überzeugen. Glaubwürdig vermitteln sie innere Konflikte, Sorgen und Bedrängnis des Pfarrerehepaars, nachdem sich Paul Schneider aktiv gegen das NS-Regime auflehnt. Stark gespielt Gretels Entscheidung, sich hinter ihren Mann zu stellen und sich nicht von der Diktatur unterkriegen zu lassen. "Lieber ein Mann, der sein Leben wagt, als einen Mann mit ausgerenktem Rückgrat." Und auch wenn am Ende, die schrecklichen Szenen, die sich im KZ-Buchenwald zugetragen haben müssen, nur angedeutet werden - das Stück ist auch für Kinder gedacht -, wird deutlich, welche Kraft und welchen Willen der Kampf gegen das Unrechtsregime Paul Schneider abverlangt hat.

In diesem Zusammenhang erweist es sich als gute Idee, dass in Zwischenszenen immer wieder Margarete als Großmutter mit ihren Enkeln in Erscheinung tritt. Deren Fragen ("Wie, er hat nur eine Scheibe Brot am Tag bekommen und die auch noch verschenkt?") zeigen, wie schwer es heute nachzuvollziehen ist, was damals geschah.